- Slagelse-vognmand har fået femte Volvo fra forhandler i Ringsted

Fredag 15. december 2023 kl: 13:58

Af: Redaktionen Martin Jensen har valgt Volvo Trucks' økonomiske Turbo Compound-motor på 460 Hk, der sammen med I-Shift gearkassen og Volvo I-See er med til at holde en god brændstoføkonomi.

Derudover er den nye tre-akslede trækker leveret med Volvo Dynamisk Styring, Norges-bogie, New York-førerhuspakke med lædersæder med varme og ventilation og udsynspakke+.MJT ApS har tilvalgt Volvo Guld-servicekontrakt og Volvo Connect abonnementerne Chaufførtider og Brændstof & Miljø.Lavmands har stået for opbygning med sideskørter og fuld alu-afdækning, mens Laugesen Autolakereri & Multi Text Skilte og Print har malet og dekoreret bilen. BJ Autopolstring i Padborg har givet førerhuset en overhaling med grå busplys.Volvo Truck Center i Ringsted stået for den endelige klargøring.Lastbilen er solgt og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center i Ringsted.