18 skibe med omkring 50.000 passagerer ventes til København

FORVENTNINGER TIL KRYDSTOGTANLØB:

Fredag 8. december 2023 kl: 09:51

Af: Redaktionen Hos Copenhagen Malmö Port oplyser man, at flere krydstogtrederier vælger at anløbe Visby og København i løbet af det sene efterår og vinteren – enten som engangskrydstogter – eller som AidaNova fra Aida Cruises, der anløber København i alt syv gange, og Hapag Lloyd's Hanseatic Nature med fem anløb til København og Visby.Copenhagen Malmö Port påpeger videre, at flere krydstogtskibe vil anløbe København og Visby omkring årsskiftet. I december forventer CMP syv anløb i København og to i Visby. Derudover forventes to krydstogtskibe at besøge København nytårsaften.I alt forventer man hos Copenhagen Malmö Port 389 krydstogtanløb og 940.000 passagerer i Malmö, Visby og København i 2023. For 2024 er forventningen, at København for første gang vil modtage krydstogtskibe i alle årets 12 måneder.