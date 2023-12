- Vognmandsformand er valgt som arbejdsgiverformand

Torsdag 7. december 2023 kl: 10:40

Af: Redaktionen 51-årige Martin Danielsen har siden 2014 været formand for vognmandsorganisationen DTL og er også medlem af forretningsudvalget i Dansk Erhverv.

Om den nye formand for DA, Martin Danielsen:

Født 23. januar 1972

Opvokset og bosat i Langeskov på Fyn

Uddannet cand. merc. i finansiering og regnskab ved Syddansk Universitet

Direktør i Schou-Danielsen Logistik med hovedkvarter i Odense

Formand for DTL - Danske Vognmænd siden 2014. Inden da næstformand i DTL

Medlem af forretningsudvalget i Dansk Erhverv

Om den afgående formand for DA, Lisbeth Dalgaard Svanholm:

Født 20. september 1959 på Frederiksberg

Uddannet: Forsikring FX1, merkonom (CBS), HD1 (CBS)

Bestyrelsesmedlem, Madkulturen, forhenværende formand, Dansk Arbejdsgiverforening

Forhenværende købmand, Dalgaard Supermarked, forhenværende formand for De Samvirkende Købmænd, forretningsudvalgsmedlem i Dansk Erhverv, bestyrelsesmedlem i Dansk Handelsblad, Dansk Erhverv, Scanseason, Meyers Deli, Nordisk Harvest, KFI Erhvervsdrivende Fond

Martin Danielsen ser frem til at stå i spidsen for de private danske arbejdsgiveres hovedorganisation og dermed arbejde for, at det hele tiden bliver mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Han fremhæver især DA’s afgørende rolle i forhold til at koordinere overenskomstforhandlingerne på arbejdsgiversiden.- Derudover er en af DA’s vigtigste opgaver at påvirke de politiske beslutningsprocesser, så danske virksomheder kan have den stærkest mulige konkurrenceevne. Her er det ikke mindst helt afgørende, at virksomheder over hele landet har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for - til gavn for både erhvervslivet og det danske samfund, siger Martin Danielsen.Han er en stærk tilhænger af den danske model på arbejdsmarkedet og hylder vigtigheden af, at det er lønmodtagerne og arbejdsgiverne, som aftaler løn og arbejdsvilkår på de danske arbejdspladser. Og det er helt afgørende, at både Folketinget og EU holder sig fra unødig indblanding på det danske arbejdsmarked.Martin Danielsen sender samtidig en varm tak til sin forgænger, Lisbeth Dalgaard Svanholm, som blev valgt til formand for DA i december 2018.- Lisbeth har været en stærk og meget værdsat formand for DA, og jeg vil gøre mit ypperste for at løfte den tunge arv efter hende, siger Martin Danielsen.