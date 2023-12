TRAFIKSIKKERHED I EU:

Ministerrådets holdning gælder EU-Kommissionen forslag til ændring eller ophævelse af:

Direktiverne fra 2006 og 2022 samt forordningerne fra 2012 og 2018 om kørekort

Bibeholdelse af den frivillige afkortning af gyldighedsperioderne for kørekort til ældre

En klarere oversigt over screeningen af den fysiske og psykiske egnethed til at køre forud for udstedelse og fornyelse af kørekort baseret på forskellige systemer udviklet i medlemsstaterne

Tilpasning af de tekniske elementer til mobilkørekort til revisionen af forordningen om digital identitet (eIDAS) og bedre forbindelse mellem vedtagelsen af gennemførelsesretsakter og medlemsstaternes gennemførelsesforpligtelse

Mere detaljeret vejledning vedrørende EU-Kommissionens evaluering af tredjelandes trafiksikkerhedsramme

Finjustering af kravene til ledsageren i ordningen for ledsaget kørsel, som kun vil være obligatorisk for kørekort til kategori

Omformulering af betingelserne for prøveperioden i betragtning af medlemsstaternes kompetencer og etablerede praksis

Mulighed for, at borgeren på visse betingelser kan få en teoretisk prøve i den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger, når den adskiller sig fra bopælsmedlemsstaten, men ikke en sådan mulighed for den praktiske prøve

Direktiv om grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser



Forslaget har til formål at sikre, at ikkehjemmehørende førere overholder færdselsreglerne, når de kører i andre medlemsstater.Ministerrådets fælles holdning holder fast i EU-Kommissionens forslag, men Ministerrådet indførte flere ændringer af forslaget - hovedsagelig med henblik på at præcisere retsaktens anvendelsesområde og definitioner. Det omfatter blandt andet: