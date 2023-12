Tre parter er blevet dømt for ulovlig transport af gods

RETTEN I KOLDING:

Mandag 4. december 2023 kl: 16:56

Af: Redaktionen Vognmandsvirksomheden blev dømt for tilbage i november og december 2020 at udføre godskørsel for fremmed regning uden tilladelse. Medarbejderen og ejeren af den anden vognmandsvirksomhed blev dømt for deres medvirken.Vognmandsvirksomheden havde ikke tilladelser til at udføre godskørsel for fremmed regning. Medarbejderen lavede alligevel en aftale med en speditør om at udføre godskørsel for fremmed regning og kørte så selv transporterne på daglig basis. Ejeren af den anden vognmandsvirksomhed, der havde tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning, lod sig indsætte som direktør i vognmandsselskabet og udlånte tilladelserne fra sin egen virksomhed.Sydøstjyllands Politi fremhæver o forbindelse med dommen, at det ifølge Godskørselsloven paragraf 1, stk. 1, 1. punkt kræver tilladelse at udføre godskørsel for fremmed regning, og ifølge EU-Parlamentets og EU's Ministerråds forordning 1072/2009 artikel 4, stk. 6, 1. pkt. udstedes tilladelsen til transportvirksomheden, og kan ikke overdrages til tredjemand.Straffen lød på 140.000 kroner for hver af de tre tiltalte. På grund af sagsbehandlingstiden blev beløbet nedsat til 67.500 kroner. Alle tre tiltalte nægtede sig skyldige. Sydøstjyllands Politi oplyser, at de tre dømte stilling til dommen endnu ikke er kendt.