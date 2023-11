Bedst for klimaet, hvis I bliver i forhandlingsrummet

BIOGAS-ORGANISATION KOMMER MED BUDSKAB TIL 2025-FORHANDLERE:

Torsdag 30. november 2023 kl: 09:44

"Forhandlerne bør dog blive i forhandlingsrummet og arbejde hurtigt for en mere ambitiøs plan for indfrielse af klimamålet for 2025. Selv om der er kort tid, kan det stadig nås"



Budskab fra Biogas Danmark 30. november 2023

Kan dækkes med biogas fra to biogasanlæg



Bør matche klimakrav til tysk transportsektor

Om den nævnte livscyklusanalyse fra Copenhagen Electric:

Livscyklusanalysen fra Copenhagen Electric sammenligner el, brint, biodiesel og biogas. Den viser, at biogas er et klimaneutralt grønt brændstof

Om Biogas Danmark:

Biogas Danmark er interesseorganisation for biogasanlæg, leverandører af restprodukter, teknologi, service, handel, rådgivning og finansielle løsninger samt aftagere af biogas og gødning fra biogasanlæggene

Biogas Danmark har cirka 215 medlemmer, hvoraf 76 er biogasproducenter.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Biogas Danmark fremhæver, at biogasbranchen i Danmark har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.Udmeldingen kommer på baggrund af, at en række partier har truet med at forlade forhandlingerne om 2025-klimamålet, da de savner højere ambitioner om at indfri klimamålsætningerne.Biogas Danmark peger på en nyligt offentliggjort livscyklusanalyse udført af COWI for Copenhagen Electric, der er Region Hovedstadens sekretariat for el-biler - stor som små. Analysen viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der i øjeblikket giver de markant største klimagevinster.- Derfor bør forhandlerne gå efter et ambitiøst og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, der begrænser første generations biobrændstoffer og skaber grundlag for øget anvendelse af biogas, el og andre grønne drivmidler i transportsektoren, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.Han peger på, at et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav med garanti leverer det ønskede mål og er den mest sikre og billigste vej til at nå reelle CO2-reduktioner på i transportsektoren. Det vil give konkurrence mellem grønne drivmidler og er lovkrav, som drivmiddelleverandørerne er forpligtede til at opfylde.Medtages el, så bliver CO2-fortrængningskravet ifølge Biogas Danmark endnu billigere, fordi det sikrer høj konkurrence mellem el, biobrændstoffer, Power-to-X-brændstoffer og biogas. Det er allerede i dag tilfældet i det tyske fortrængningskrav.- En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med for eksempel 1,2 procentpoint alle år frem mod 2030, kan dækkes af biogas fra blot to nye biogasanlæg, og flere biogastankstationer kan etableres hurtigt. Så ved en politisk aftale i år vil det være fuldt ud realistisk at nå 2025-målet ved at gøre CO2-fortrængningskravet mere ambitiøst, fastslår Frank Rosager, der fortsætter:- CO2-fortrængningskravet kan kun opfyldes med ustøttede drivmidler, og der skabes dermed et markedstræk for bæredygtige ustøttede drivmidler, hvor biogas er et af dem. Biogasbranchen er mere end klar til at levere den ustøttede biogas til transportsektoren uden, at der bliver mangel på biogas til andre sektorer. Lige nu er der ekstra kapacitet i branchen grundet en forsinkelse på mere end et år for de aftalte støtteudbud. Men det forudsætter naturligvis, at CO2-fortrængningskravet hæves permanent, så der bliver en vis sikkerhed for investeringerne.Der er efter Biogas Danmarks opfattelse også et behov for væsentligt højere ambitioner for det danske CO2-fortrængingskrav på grund af skærpede tyske klimakrav. Biogas-organisationen peger på, at de danske forslag i 2025-klimaforhandlingerne med blandt andet en forhøjet dieselpris ikke vil matche den tyske dieselpris, hvilket kan påvirke grænsehandlen med diesel i Danmark i opadgående retning.I Tyskland øges CO2-afgiften på diesel fra 2023 til 2025, og i samme periode øges CO2-fortrængningskravet med 2,5 procentpoint til 10,5 procent.Biogas Danmark fremhæver, at beregninger fra biogasbranchen viser, at CO2-fortrængingskravet kan opfyldes væsentligt billigere med ustøttet biogas.Biogasbranchen kvitterer dog for, at der i forhandlingerne lægges op til, at ejere af biogaslastbiler kompenseres, når den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler træder i kraft 1. januar 2025.- Det er positivt, at regeringen har foreslået en kompensation til ejere af biogaslastbiler, så de får en belønning for at have truffet det grønne valg. I det perspektiv er det særdeles uheldigt, at en forøgelse af energiafgiften på diesel må forventes også at medføre en forøgelse af energiafgiften på biogas - især fordi biogas også som det eneste grønne biobrændstof er pålagt CO2-afgift. Derfor opfordrer vi til, at man i forhandlingerne sikrer, at CO2-neutral ustøttet biogas som minimum fritages for den malplacerede CO2-afgift, siger Frank Rosager.Interesserede kan læse mere om problemstillingen her:Livscyklusanalyse-sammenligner til lastbiler og busser på forskellige drivmidler - 25. oktober 2023Interesserede kan finde et baggrundsnotat fra Region Hovedstaden