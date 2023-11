Ladeinfrastrukturen til personbiler har overhalet forventningerne

Onsdag 29. november 2023 kl: 20:34

Af: Redaktionen Det skal være lige så let at køre elbil, som benzin eller diesel. Det var målet da partierne bag Infrastrukturaftale 2025 afsatte 500 millioner kroner til at skubbe på udviklingen af ladestandere i perioden 2022 til 2030.I dag - to år efter - står det dog klart, at markedet for ladestandere er løbet i gang i sådan en grad, at det har overhalet de planer, som politikerne lagde med Infrastrukturplan 2035.Vejdirektoratets opdaterede analyse af ladeinfrastrukturen viser, at der ikke er samme behov for offentlige investeringer i ladeparker, som det blev aftalt med Infrastrukturplan 2035. Derfor har partierne bag aftalen besluttet, at antallet af ladepladser, der finansieres af puljen fra infrastrukturaftalen, nogle steder skal reduceres - det samme gælder antallet af ladepunkter på enkelte pladser.Fra Transportministeriet lyder det, at selvom antallet af statsfinansierede ladepunkter nedjusteres, bliver det alligevel nemmere at køre i elbil. Fremover vil der maksimalt være to minutters ventetid på at lade i årets travleste time.Målsætningen fra infrastrukturaftalen var, at 99,9 procent af alle lange ture skulle kunne gennemføres i en elbil uden omvejskørsel, med hurtig opladning og en maksimal ventetid på opladning på 10 minutter i årets 100. travleste time.