Pakker fylder op hos købmænd og på tankstationer efter Black Friday

Onsdag 29. november 2023 kl: 13:27

Af: Redaktionen Meget store mængder pakker skaber lige nu problemer hos dagligvarebutikker, kiosker og tankstationer over hele landet. Det sker som følge af en ekstraordinær stor handel i forbindelse med Black Friday, som flere steder strækker sig over en uge eller mere.De mange pakker betyder, at hylderne i mange pakkeshop er fyldte, og derfor lyder opfordringen fra organisationen De Samvirkende Købmænd, at man hurtigst muligt afhenter de pakker, man har fået melding om, er leveret til afhentningsstedet og ikke samler sine afhentninger til alle indkøb er ankommet, da det er de færreste pakkeshop, der har kapacitet ti at fungere som lager i flere dage.





Også i dagligvarebutikker med bemandede skranker eller pakkeautomater spidser situationen til. Mange af butikkerne har traditionen tro valgt at benytter deres Facebook-side til at opfordre kunderne til at få afhentet pakker.





- Vi ved traditionen tro at kombinationen af Black Friday og julehandlen giver meget store mængder pakker rundt om hos vores medlemmer. Der bliver gjort rigtig meget for at få pakkerne afviklet. Det er alt fra ekstra bemanding til etablering af udleveringssteder andre steder - i eller uden for butikken, men det er ikke altid nok. Derfor vil vi rigtig gerne opfordre til, at kunderne hjælper til, og får hentet deres pakker i takt med, at pakkerne ankommer i butikkerne, siger administrerende direktør Janick Nytoft fra De Samvirkende Købmænd.





