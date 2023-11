Batterifærge til Femern-forbindelse er sat i søen

Mandag 27. november 2023 kl: 11:39

Længde: 147,4 meter

Bredde: 25,4 meter

Design dybgang: 5,30 meter

Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter)

Maksimalt antal passagerer: 140

Servicefart: 16/10 knob

Overfartstid: 45 minutter (fra 2025)

Batterisystem: 10 MWh

Opladning i havn: 12 minutter (fra 2025)

Direkte emissioner under overfarten: 0

Investering: 80 millioner euro

Af: Redaktionen Lørdag klokken 10.00 blev jernstolperne, der holdt skibsskroget på plads på beddingen, afmonteret, så færgen kunne glide ned ad slisken og ud i havet, hvor slæbebåde ventede og sørgede for at trække den på plads ved udrustningskajen, hvor en stor del af det resterende arbejde vil blive udført.- Den gled smidigt og glat i vandet - det var både smukt, stille og roligt, som vi havde drømt om, det skulle være, siger Scandlines COO Michael Guldmann Petersen.Færgen, der kommer til at hedde »Futura« skal i dok igen - blandt andet for at blive malet - inden den i 2024 skal indsættes på ruten mellem Rødby og Puttgarden, hvor den 100 procent el-dreven fragtfærge vil gøre sejlturen mellem Danmark og Tyskland mere miljøvenlig - og mere behagelig for chaufførerne.- Med Futura gør vi det muligt at tage turen helt uden direkte udledninger, for færgen sejler udelukkende på elektricitet. Samtidig har vi et skarpt fokus på, at hele rejsen skal være tiden værd, så vi har også arbejdet med at gøre oplevelsen ombord endnu bedre, siger Carsten Nørland, der er administrerende direktør i Scandlines.Carsten Nørland understreger desuden, at Scandlines absolut har planer om at sejle videre mange, mange år endnu - også når Femern-forbindelsen åbner.- Selvfølgelig gør vi det. Vi tror på en fremtid for færgerne. Når vi investerer i en el-færge til mange millioner, er det både fordi, vi har et ansvar for vores omverden, og fordi vi er overbeviste om, at der er brug for rejser, som ikke bare foregår bag rattet på en motorvej. Det gælder i øvrigt både for fragtchauffører, familier på vej på ferie og dem, der bare skal ned og købe stort ind, siger han.Færgen navngives ”Futura” ved en dåbsceremoni i forbindelse med indsættelsen på Femern Bælt i 2024.Data for emissionsfri Scandlines-fragtfærge til ruten Rødby-Puttgarden:

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.