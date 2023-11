Antallet af lønmodtagere er steget med godt en procent på et år

Tirsdag 21. november 2023 kl: 10:28

Flere lønmodtagere i transportbranchen



Færre lønmodtagere i rejsebureauer, rengøring og anden operationel service



(Grafik og kilde: Danmarks Statistik/www.statistikbanken.dk)

Af: Redaktionen (Grafik og kilde: Danmarks Statistik/www.statistikbanken.dk)Siden september 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder, og i september 2023 var der 34.209 flere lønmodtagere sammenlignet med september sidste år.I offentlig administration, forsvar og politi var der 6.800 flere lønmodtagere i september sammenlignet med året før. Det svarer til en stigning på 4,4 procent i branchen. Knap to tredjedele af stigningen skyldes flere lønmodtagere i staten, særligt inden for forsvar, skatteforvaltning og politi. I september var der 163.300 personer med lønmodtagerjob i offentlig administration, forsvar og politi.I branchen transport er antallet af lønmodtagere steget med 4.884 siden september 2022, svarende til en stigning på 3,4 procent. I videnservice er lønmodtagerbeskæftigelsen ligeledes steget med 4.900 personer på 12 måneder. Det svarer til en stigning på 2,7 procent. I sundhed og socialvæsen var der i september 4.600 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere, og i branchen industri var der 4.100 flere lønmodtagere i september, svarende til en stigning på 1,2 procent sammenlignet med 12 måneder tidligere.I branchen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service var der 1.900 færre lønmodtagere i september sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til et fald på 1,2 procent.Inden for handel var lønmodtagerbeskæftigelsen 700 personer lavere i september end 12 måneder tidligere, svarende til 0,2 procent færre lønmodtagere. I branchen information og kommunikation var der 600 færre lønmodtagere i september sammenlignet med samme måned sidste år.