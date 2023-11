20 DAF'er var løsningen

Af: Redaktionen DAF har gennem mange år har været blandt de foretrukne leverandører af lastbiler hos Kloster A/S. Det har senest resulteret i, at DAF via Lastbilmægleren Carsten Lykke gennem de seneste godt tre måneder har leveret 20 nye tre-akslede DAF XG 530 FTN sættevognstrækkere fra den nye DAF-generation med det forlængede XG-førerhus, 530 hk-motor samt styrbar bogieaksel bag trækakslen.De 20 nye sættevognstrækkere til Kloster A/S er ens bortset fra, at halvdelen af dem er opbygget med to-strengs hydraulikanlæg, mens den anden halvdel er opbygget som traditionelle trækkere. Selve DAF-chassiserne er leveret af Carsten Lykke i Hedensted, mens PM Lastvognsservice i Hedensted, hvor Carsten Lykke også har kontor, har stået for opbygning af de nye DAF’er og som PM Lastvognsservice som autoriseret DAF serviceforhandler også skal stå for den efterfølgende service og vedligeholdelse af.Carsten Lykke har også tidligere leveret et antal DAF’er til Kloster A/S og kender derfor vognmandsforretningen godt. Han kunne derfor på en god måde rådgive om de korrekte specifikationer og opbygninger på bilerne med henblik på at opnå de laveste driftsomkostninger i samarbejde med Mads Kloster fra Kloster A/S og PM Lastvognsservice.Blandt de vigtigste specifikationer på bilerne er drivlinen med DAF's seks-cylindrede 12,7 liters MX13 dieselmotor på 530 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm, MX-motorbremse og 12-trins ZF TraXon-gearkasse med fuldautomatisk gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagaksel med differentialespærre og udveksling, der passer til 56 tons totalvægt på vogntoget.Den bageste aksel er el-hydraulisk styrbar for dels at opnå de bedst mulige manøvreegenskaber under snævre forhold, dels holde dækslitagen på et minimum samt ikke mindst fjerne det vrid, der er på bilens chassis under eksempelvis bakkemanøvrer med fuldt læs.Førerhuset på de 20 nye DAF’er er af XG-typen, der er kendetegnet ved optimal aerodynamik takket være en 16,5 cm forlænget front, gode pladsforhold og ekstra komfort for chaufføren takket være en 33 cm forlænget sovekabine samt omfattende sikkerhedsudstyr inklusiv DAF's Corner View kameraløsning på forreste højre hjørne lige under forruden for ekstra godt udsyn til området lige foran og på lastbilens højre side.En lille men vigtig detalje på de nye førerhuse er, at de også er forsynet med et praktisk opbevaringsrum udvendigt ved det øverste indstigningstrin i venstre side.Her kan chaufføren både lægge sine arbejdshandsker og sætte sine træsko, der ellers kan svine gulvet til i førerhuset.Carsten Lykke har selv udviklet løsningen til DAF XG- og XG+-modellerne, så chaufførerne får mulighed for at opbevare deres arbejdshandsker eller træsko på en både praktisk, effektiv, vandtæt og elegant måde.Det er også værd at bemærke, at DAFs XF-, XG- og XG+-førerhuse ind til videre er de eneste på det europæiske marked, der udnytter det nye EU-Direktiv 96/53/EF, der åbner for eksempelvis lidt længere førerhuse. Den forlængede front og sovekabine betyder ikke noget for længden på lastefladen, hvilket havde afgørende betydning for Kloster A/S’ valg af de nye DAF XG’er.