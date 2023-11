Lastbil rejste sig på bagenden

Mandag 20. november 2023 kl: 12:20

Af: Redaktionen Chaufføren på kroghejsbilen skulle hente en container med papir- og pap, der skulle køres til genbrug. Da han havde fået krogen i containeren og begyndte at trække den op på ladet, løftede lastbilen forenden og endte med at stå lodret på bagenden.På grund af lastbilens vægt måtte beredskabet fra Feuer- und Rettungswache Süderelbe tilkalde kranhjælp fra et privat firma. Bjærgningsmandskabet på samlet 28 personer fra det professionelle og fra det frivillige brandværn arbejde i omkring fire timer for at få bragt lastbilen ned på jorden igen.Der er ingen meldinger om personskade.Interesserede kan se billeder fra bjærgningsindsatsen på "x.com" - klik