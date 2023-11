Let 7,2-tons lastbil kan køre 240 kilometer elektrisk

Torsdag 16. november 2023 kl: 14:00

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Iveco eDaily-modeller med tre og fire batterier har også fået hurtigere 115 kW-lynopladning, hvilket giver 100 km rækkevidde på 20 minutter. Køretøjer, som har chassis med førerkabine, opnår desuden fleksibilitet med en sidemonteret opladningsport (tilvalg) for at gøre det enkelre for føreren, når han skal lade batterierne op.Det almindelige elektriske kraftudtag til Iveco eDaily på 15kW er blevet udvidet og har nu en effekt på 50 kW i de højspændingsbaserede og mekaniske udgaver.Den øgede effekt kan betyde, at udstyr, der bruges til specialiserede opgaver såsom brøndrensning, brandbekæmpelse, affaldsindsamling med mere, kan køre elektrisk via bilens batterier, så man undgår et supplerende dieseldrevet anlæg.Iveco eDaily 42S-model, der har en totalvægt på 4,25 ton, kan køres med et kørekort i kategori B afhængig af den nationale gennemførelse af europæiske bestemmelser. Modellen kan suppleres med pneumatisk Air-Pro-affjedring med kontinuerlig dæmpning, der giver en jævn kørsel. Air-Pro har en hukommelsesfunktion, som kan justere køretøjets chassishøjde ved aflæsning og gemme den via hukommelsesfunktionen til gentagne leverancer.I lighed med Iveco's introduktion af et dynamisk digitalt førerdisplay og en ny multimedieskærm i Daily-modellerne kan den nye eDaily tilbyde Smart Routing-funktioner enten via den nye infotainment eller eDaily Routing-app'en. Det gør det muligt for føreren at kombinere den forudsagte rækkevidde med systemets råd om, hvornår mellemopladning er nødvendig og tage hensyn til rute- og rækkeviddeestimater med kunstig intelligens.