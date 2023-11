Let lastbil-model med over 30 år på markedet kommer med ny teknologi - og naturgas

Torsdag 16. november 2023 kl: 12:22

Af: Redaktionen Den nye Eurocargo har et nydesignet førerhus med digital instrumentering. Der til kommer, at alle Eurocargo-modeller kan leveres med en helt ny generation af Tector 7 CNG-motorer, der kan køre på gas. Ifølge Iveco er Eurocargo-lastbilerne de eneste på mellem 12 og 16 ton totalvægt, der kan fåes med gasmotorer i hele sortimentet. De nye gas-motorer fåes i tre versioner - 220 hk, 250 hk og 280 hk.Eurocargo har også fået nye otte-trins ZF-automatgearkasser, der øger kørekomforten og brændstoføkonomien med op til 5 procent. Iveco Eurocrgo kan også leveres med Allison 3000-automatgearkasse.Når det gælder den digitale instrumentering omfatter det et nyt konfigurerbart fuldt digitalt instrumentpanel og infotainmentsystem med førercentrerede funktioner, det nye avancerede førerstøttesystemer (ADAS), der indeholder funktioner til øget sikkerhed for bløde trafikanter, forbedring af sikkerheden i køretøjet og på vejen. Det nye fuldt digitale instrumentpanel har et 10 tommer-display, der kan konfigureres ifølge chaufførens præferencer.

Alle Eurocargo-modeller leveres nu som standard med en konnektivitetsboks, der gør Eurocargo-lastbilerne til de mest opkoblede nogensinde. Med boksen får operatøren adgang til Iveco's digitale serviceydelser, herunder lastbilovervågning og fjerndiagnosticering for at hjælpe med at reducere stilstandstid samt flådestyringsværktøjer via kundeportalen Iveco On.





En anden nyhed i Eurocargo er Iveco Driver Pal, der er chaufførens stemmeaktiverede "co-driver", der bygger på AWS-teknologi (Amazon Web Services) og Alexa-funktioner. Den er designet til at maksimere køretøjets oppetid via ruteplanlægning og overvågning af køretøjsstatus og reducere forsinkelser og uventet stilstandstid. Som chauffør i en Eurocargo vil man kunne interagere med køretøjet gennem stemmekommandoer, hvilket hjælper til med at holde fokus på vejen, og derved forbedres sikkerheden.





Med en ny Easy Cargo-app får man som chauffører også adgang til Driving Style Evaluation, der kan hjælpe med at forbedre kørevaner med forslag om sikker kørsel, brændstoføkonomi og køretøjets sundhed. Easy Cargo-appen forbinder også chaufføren direkte med Remote Assistance Services og opdateringer via cloud af køretøjets software, og den kan bruges til at betjene førerhusfunktioner såsom aircondition, belysning og døre.





Ievco peger også på, at den nye Eurocargo opfylder alle nye GSR (Global Safety Regulation) med Alcohol Interlock Preparation, Intelligent Speed Assist, Moving Off Info System, Blind Spot Info System, Reversing Detection, Emergency Stop Signal, Lane Departure Warning System.





Den nye Eurocargo fåes i modeller på 7,5 ton totalvægt og op til 16 ton totalvægt med træk på bagakslen eller med træk på både for- og bagaksel. Akselafstanden ligger fra 2.790 mm op til 6.570 mm.









