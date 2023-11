Rederi-koncern melder om lavere fragtmænger og flere passagerer

Onsdag 15. november 2023 kl: 12:46

Af: Redaktionen

DFDS oplyser, at fragtmængderne på Nordsøen var lige under 2022, da robuste mængder fra bilindustrien blev modgået af lavere mængder mellem primært Sverige og Storbritannien.





Fragtmængderne på færgerne på Middelhavsruterne var lavere end i 2022 som følge af stagnerende efterspørgsel i både Europa og Tyrkiet.





På Den Engelske Kanal var mængderne højere end i 2022 drevet af ruterne over Dover Strædet.





På Østersøen var mængderne lavere end i 2022 på grund af et aftagende aktivitetsniveau, ikke mindst i den svenske byggesektor, og en fortsat negativ påvirkning fra krigen i Ukraine.





For de seneste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 9,9 procent fra 42,8 millioner i 2022-21 til 38,6 millioner i 2023-21.





På passagerområdet oplyser DFDS, ar antallet af passagerer steg med 4,0 procent som følge af flere passagerer på hovedsageligt Den Engelske Kanal. Antallet af biler steg med 1,6 procent.





Set over de seneste 12 måneder steg det samlede antal passagerer med 29 procent fra 3,5 millioner i 2022-21 til 4,5 millioner i 2023-22.







Oktober

Seneste tolv måneder Fragt 2021 2022 2023 Ændr.

2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Lanemeter, '000 3.825 3.481 3.433 -1,4 %

43.508 42.784 38.556 -9,9 %



















Passager 2021 2022 2023 Ændr.

2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Passagerer, '000 122 330 344 4,0 %

824 3.451 4.469 29,5 %



(Kilde: DFDS)

