LEDELSEN AF LUFTHAVN EFTER UDSPIL OM PASSAGERAFGIFT:

Torsdag 9. november 2023 kl: 10:33

Af: Redaktionen Ifølge udspillet vil passagerafgiften i 2030 indbringe 1,2 milliarder kroner, hvoraf de 610 millioner kroner vil blive sendt videre til omstillingen af luftfarten, mens de 590 millioner kroner vil gå til ældrechecken.









- Det giver ingen mening at tale om grøn omstilling af luftfarten, når kun en mindre del af pengene fra en afgift går til at mindske klimaaftrykket. Vi ved, at de fleste passagerer er positive over for at betale til en grøn omstilling af luftfarten, men det kræver selvfølgelig, at passagerernes penge går ubeskåret til det formål - og ikke alle mulige andre formål, siger Christian Poulsen, der er konstitueret administrerende direktør i Københavns Lufthavn.









Luftfartens Klimapartnerskab har tidligere foreslået en passagerafgift på 50 kroner, som vil kunne bringe Danmark i front på den grønne omstilling. For en dansk afgift skal lægges oven på den EU-regulering, der er på vej, som også vil påvirke prisen på flybilletter.







- Vi opfordrer til, at regeringen samarbejder med sit eget Klimapartskab for Luftfart, så vi kan bringe Danmark i front på at få omstillet luftfarten, uden at vi gør det for dyrt at flyve fra Danmark. Det kræver, at vi finder en fælles vej og et niveau for afgiften. Hvis det bliver dyrere at flyve fra Danmark end andre lande, er der en risiko for at det går ud over dansk luftfarts konkurrenceevne. Vi risikerer simpelthen færre flyruter til og fra Danmark, hvilket vil ramme samfundet hårdt, uden at vi får løst luftfartens klimaudfordring, siger Christian Poulsen.









Hos Københavns Lufthavn peger man på, at luftfarten selv har stillet forslag om, at pengene fra en dansk flyafgift blandt andet kunne bruges til at øge andelen af bæredygtigt flybrændstof, SAF (Sustainable Aviation Fuel), i danske lufthavne udover det, som EU stiller krav om.



Hos Københavns Lufthavn fremfører man, at SVM-Regeringens udspil til en passagerafgift på 100 kroner i gennemsnit pr. flyrejse bliver præsenteret som et klimainitiativ, men at hovedparten går til at finansiere andre formål - herunder en ældrecheck.