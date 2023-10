Fragtbil med 280 heste skal køre fragt i Danmarks mindste kommune

Onsdag 11. oktober 2023 kl: 15:27

Fakta om Øens Fragtrutes nyeste Scania:

Scania P280 B4x2NB med en 7-liters 6-cylindret rækkemotor med 280 hk og et maksimalt drejningsmomen på 1.200 Nm

8-trins gearkasse med fuldautomatisk Opticruise-gearskiftesystem

Bagtøj med udveksling på 3,07:1

Luftaffjedring på både for- og bagaksel

Automatisk sænkning af chassiset for ved aktivering af håndbremse for lavere ind- og udstigningshøjde

310 liter brændstoftank og 80 liter AdBlue-tank

Fabrikslakeret førerhus og chassis

Scania CP17N-førerhus med normal taghøjde, luftaffjedring og lav indstigning

Førerhuset er med hvileudrustning, Premium førerstol med velour-betræk, stort Infotainmentsystem med integreret navigation med 7-tommer skærm, farveinstrumentering elektronisk klimaanlæg samt ekstra kabine-/motorvarmer. Lyspakke med for-, side- og baglys af LED-type

Sikkerhedssystemerne AEB (nødbremsesystem), LDW (sporassistent), EBS (stabilitetssystem), Hill-hold (igangsætningssystem), EBS (elektronisk bremseregulering)

Opbygget med 18-pallers XL-godkendt fragtlad fra Brdr. Plagborg, 2.500 kg fjernbetjent Z-lift med 2.200 mm liftplade og topklap, ekstra pakkelem i bagerst i venstre side, 2x10 surringsøjer i ladbunden, værktøjskasse

Klargjort til levering af Stiholt i Sæby

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm fik tidligere i år en ordre på en ny Scania P 280 opbygget som fragtbil til Brian Thomsen. Og ordren lød kort og godt:- Den skal være præcis som den, vi fik sidst.Den korte ordre fra Brian Thomsen betød, at Peter Munkholm måtte finde specifikationerne frem på den P 280, som han leverede til Øens Fragtrute for fire år siden. Og så blev vejen fra ordre til virkelighed en fuld kopi af den tidligere levering - og kopien af den tidligere ordre, som blev lagt ind i ordresystemet, er ny kommet ud i virkeligheden og leveret til Brian Thomsen.Men hvor den Scania P 280, der blev købt for fire år siden til at køre fragt i Nordjylland med start og slut på Danske Fragtmænds terminal i Aalborg, skal den nye Scania P 280 køre på Læsø, hvor chaufførerne Finn Christiansen og Jens Søndergaard skal dele den.- Den nye bil beskæftiges lige som alle Øens Fragtrutes andre lastbiler i Danske Fragtmænds netværk, siger Brian Thomsen.- Vi råder over 12 lastbiler og 3 varebiler - og der står Scania på fronten af alle lastbilerne. Det kan Scania takke Stiholt for. Her forstår de nemlig at sætte kunden i centrum med god service og god kundekontakt, siger vognmanden og fortsætter:- Også chaufførerne er glade for at køre Scania, og så er der jo ingen grund til at lave om på hverken mærket eller leverandøren.