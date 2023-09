Lastvognscenter i syd har overtaget servicebil fra kranproducent

Fredag 29. september 2023 kl: 09:50

Af: Redaktionen

HMF peger på, at overdragelsen markerer en styrkelse af det hidtidige samarbejde mellem MFM og Lastvognscenter Syd - og kranproducentens engagement i at levere førsteklasses service til de to virksomheders fælles kunder.









Lastvognscenter Syd kan ved at overtage HMF's servicebil i Syd- og Sønderjylland yde endnu bedre support og vedligeholdelse af HMF's produkter i regionen.

