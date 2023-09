Polsk trailerproducent kører trailer med lukket kasse ind på markedet i Skandinavien

Onsdag 27. september 2023 kl: 13:36

Af: Redaktionen Den polske trailerproducent meldte sig tidligere i år som aktør på det skandinaviske markede med fokus på tre trailertyper - universal-trailere, lukkede trailere og containerchassiser. Wielton er nu klar med sin Dry Master-trailer med lukket kasse .I forbindelse med introduktionen af lukkede trailere - inklusiv Dry Master-modellen - peger Wielton på, at der er tale om trailere, der er bygget til at sikre og beskytte den last, de kører med - eksempelvis elektronik, kurerforsendelser, tøj, møbler, alkohol og fødevarer, der ikke kræver køl eller frost - mod skader under transporten.Dry Master-modellerne er kendetegnet ved et volumen på op til 92 kubikmeter i den lukkede kasse, hvor der er ekstra højt til taget og plads til op til 34 eur-paller på gulvet, der er godkendt til at kunne bære en truck-vægt på op til 7,5 ton.- Som trailerproducent er vi opmærksomme på særlige udfordringer og markedsbehov. Ved produktionen er vores fokus først og fremmest at levere en kvalitet i top med sikker drift, brugervenlighed og reduceret miljøbelastning, fremhæver Kim Aaskov, der er Business Developer Scandinavia hos Wielton S.A.- Holdbar og stærk konstruktion, optimeret vægt og muligheden for at transportere flere paller giver en ideel transportløsning. Vi er sikre på, at takket være innovative løsninger er det skandinaviske marked en udfordring, som vores Dry Master-trailer kan klare.Dry Master-traileren er bygget op over et chassis i højstyrkestål, der er beskyttet med en KTL-anti-korrosionsbelægning. Kassen er sat sammen af isolerede paneler med en indvendig beklædning på 20-25 mm.Dry Master i den to-akslede udgave er med automatisk løft af den bagerste aksel og er lettere, billigere i indkøb og drift og kræver mindre vedligeholdelse end en tre-akslet trailer.Wielton peger på, at en to-akslet Dry Master er ideel til transport af kurerforsendelser og lignende. Den kan eksempelvis leveres med rullegardin i bagenden, som letter af- og pålæsning - eller med dobbelt dæk, som øger antallet af paller og dermed mængden af gods.- Vi planlægger at udvide udbuddet af Wielton-køretøjer målrettet til de skandinaviske markeder. Vi er også åbne over for ethvert forslag fra markedet. Vores hovedmål er at imødekomme kundernes forventninger ved at skabe køretøjer, der er holdbare, moderne, sikre og samtidig nemme at betjene, lyder det fra Jacek Stokowski, der er Export Director hos Wielton S.A.Dry Master findes i den omtalte to-akslede udgave og i en tre-akslet udgave.