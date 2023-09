Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelse om cabotagekørsel i høring

Mandag 25. september 2023 kl: 16:00

Regler for Færdselsstyrelsens kontrol med udstationerede chauffører

Færdselsstyrelsens mulighed for at anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om en given virksomheds risikoprofil

Hvornår en udstationeringsperiode starter og ophører i forbindelse med de omfattede transportformer

Af: Redaktionen Det handler om nye bestemmelser, der fastlægger:Færdselsstyrelsen oplyser videre, at høringsfristen er torsdag 19. oktober, og at bekendtgørelsen forventes at træde i kraft onsdag 1. november 2023.Interesserede kan finde bekendtgørelsen på Høringsportalen - klik