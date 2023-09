Terminal får 28 nye ladepunkter til mindre distributionsbiler

Mandag 25. september 2023 kl: 12:01

Af: Redaktionen (Foto: Bring/Aksel Jermstad)I dag kan Bring med eldrevne køretøjer til omkring en million borgere i Danmark - og om to skal alle leveringer i Danmark ske køretøjer, der kører fossilfrit.- For at øge antallet af elektriske biler er det nødvendigt først at sikre tilstrækkelig adgang til opladere. Derfor har vi investeret i 34 nye ladepunkter, der muliggør hurtigere omstilling til eldrevne køretøjer, siger Bjarne Lauritsen, der er Director of Operations hos Bring Danmark.Bjarne Lauritsen fremhæver, at Bring, der er en del af Posten Norge, der er ejet af den norske stat, i løbet af i år har øget antallet af elektriske køretøjer, så Bring kan levere elektrisk til op mod 1,4 millioner borgere i Danmark.Ved at udvide antallet af ladestandere på terminalerne i Greve og Taulov får Bring mulighed for at indsætte dobbelt så mange eldrevne biler i driften.