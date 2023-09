El-lastbil kører ud fra ny terminal i Norge

Mandag 25. september 2023 kl: 11:41

Af: Redaktionen - Terminalen udgør en vigtig og integreret del af vores paneuropæiske netværk, som omfatter 430 terminaler i hele Europa - og er også af stor betydning for det norske indenrigsnetværk. Ved at indsætte lastbiler fra Volta Trucks i vores flåde øger vi tempoet i elektrificeringen af vores flåde betydeligt og investerer i grønnere transportløsninger. Det bringer os tættere på DB Schenkers mål om at styrke vores position som en bæredygtig markedsleder inden for logistiktjenester, siger Christian Drenthen, der er Board Member for landtransport hos DB Schenker.DB Schenker gennemfører en test i Norge med de batteri-elektriske Volta Zero fra Volta Trucks. Den batteri-elektriske lastbil, der fra bunden er udviklet og konstrueret som et elektrisk køretøj til godsdistribution, blev præsenteret ved den officielle åbning af terminalen i Bergen.Terminalen på den 46 hektar store grund er på 7.000 kvadratmeter. Store dele af området er dedikeret til godshåndtering. Bygningen og driften er stort set selvforsynende med elektricitet via solpaneler på taget, som i øvrigt også er grønt. Bygningen har moderne faciliteter til medarbejdere og chauffører.DB Schenker i Bergen har et stort opland for sine aktiviteter i regionen og kan med den øgede kapacitet tilbyde pålidelige og gode transportløsninger indenfor vejtransport, søtransport og luftfragt.- Terminalen i Bergen er en stærk del af vores netværk. Vi er glade for, at vi endelig kan tilbyde vores kunder og markedet de bedste faciliteter til godstransport i regionen. Vi er nu godt positioneret til yderligere bæredygtig vækst, og Volta Trucks tager os videre mod en miljøvenlig landtransport, siger Wolfgang Frank, der er Head of Land hos DB Schenker Norge.I 2021 annoncerede DB Schenker og Volta Trucks et partnerskab, og i den forbindelse har DB Schenker bestilt 1.500 batteri-elektriske Volta Zero-lastbiler hos Volta Trucks, der blev grundlagt i Sverige i 2019. DB Schenker planlægger at indsætte de elektriske 16-tons Volta Zero i sine europæiske terminaler for at levere varer fra distributionscentre til byområder og bycentre.Volta Trucks får sine Volta Zero-lastbiler produceret i Steyr i Østrig, hvor produktionen af kundespecifikke køretøjer begyndte i april. Virksomheden har også etableret et netværk af 'Volta Trucks Hub' service- og vedligeholdelsesanlæg på lanceringsmarkederne, hvor de første fire bliver etableret i Bonneuil-sur-Marne syd for Paris, i Tottenham i London, i Duisburg vest for Rhinen-Ruhr-regionen i Tyskland, og i Madrid i Spanien.