Logistikvirksomhed i Greve har taget fat i en ny tre-akslet kølebil

Mandag 25. september 2023 kl: 10:24

11 liters motor på 380 hk

12-trins Optidriver-gearkasse

ACC

Komfortstole

Læderrat

Roadpad+

Højresvings- og bakkamera

Køleskab

Fuel ECO pakke

Af: Redaktionen Om den nye Renault T-serie til Hartman Logistik ApS:Igloocar har stået for opbygningen med Carrier køleanlæg, som i denne version kommer med dobbelt fordamper, der giver mulighed for to forskellige temperaturer i kølekassen.Outdoor Media har sørget for at få firmanavnet frem på bilen, der er solgt og leveret af Christian Lennett fra Volvo Truck Center/Renault Trucks Danmark i Taastrup.Hartman Logistik ApS indgår i hollandske Hartman Transport Groep.