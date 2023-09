Kurer-service kommer på programmet hos transport- og logistik-selskab

Torsdag 21. september 2023 kl: 13:38

Af: Redaktionen - Kurerservices har længe været et ønske for Freja. Mange kunder har løbende efterspurgt det, og vi undersøgte derfor muligheden for at kunne tilføje det til vores produktportefølje. Tiden var den rette, men det var vigtigt, at vi havde den rette person til at drive projektet, og til det fandt vi René Rasmussen, som har mere end 30 års erfaring inden for transport- og logistikbranchen, siger salgsdirektør i Freja, Franz Andersen.René Rasmussen, der er startet som Director Courier & Express i Freja peger på, at fremtidsperspektiverne, visionerne, strategierne, samt opbakningen fra direktionen var altafgørende for, at han fra 1. februar i år tog imod udfordringen og blev en del af Freja Transport & Logistics.- Det har længe været en drøm at kunne være med til at bygge et nyt produkt op fra bunden, og at kunne gøre det, i en så veletableret og velrenommeret virksomhed som Freja, er ganske enkelt enestående, og en mulighed jeg ikke kunne modstå, siger han.Sammen med Rikke Hansen, Operational Manager Courier, har René Rasmussen siden foråret arbejdet på at få stablet Freja Kurer på benene. Rikke Hansen har ligeledes stor erfaring fra branchen og et dybdegående kendskab til kurerløsninger. De to har i tæt samarbejde med Freja's IT-afdeling udviklet selskabets nye kurerservice, der giver eksisterende og nye kunder mulighed for at få mere fleksible fragtløsninger, hvor både transittid og økonomi er vigtig.I første omgang tilbyder Freja sin nye kurer-service i Danmark. På sigt er det planen at Freja Kurer skal køre i andre lande, hvor Freja er til stede.