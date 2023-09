Transportministre debaterer transport om mobilitet i social og regional sammenhæng

Torsdag 21. september 2023 kl: 12:55

Af: Redaktionen Der er tale om et uformelt møde mellem transportministrene fra de 27 EU-lande, da der ikke vil blive truffet nogle beslutninger på mødet.På mødet skal ministrene diskutere, hvordan man opnår et velplanlagt trafik- og transportsystem, der er tilgængeligt for alle og imødekommer borgernes behov. Ministrene vil efter planen også fokusere på de udfordringer, som tyndtbefolkede områder står over for.- Vi skal sikre, at alle har mulighed for at bevæge sig rundt, uanset hvor de bor, og uanset om de har særlige behov. Gennem digitalisering og forskellige rejsekæder kan vi forbedre adgangen til tjenester og fremme mobiliteten, også i tyndt befolkede områder, siger den finske transport- og kommunikationsminister Lulu Ranne og fortsætter:- Men forholdene og mobilitetsbehovene varierer fra region til region, og det skal der tages højde for, ligesom prisen på mobilitet ikke må udelukke nogen eller svække virksomhedernes driftsbetingelser.Den finske minister fremhæver, at det set ud fra et finsk synspunkt er vigtigt at udvikle det transeuropæiske TEN-T-netværk for at forbedre den regionale samhørighed.Fra finsk side lyder det, at transportnetværket i Europa bør udvikles for at støtte overgangen til bæredygtig transport, multimodalitet og digitalisering af transport. Et velfungerende transeuropæisk transportnetværk og problemfri transport og rejser er til gavn for Finlands og hele EU-områdets konkurrenceevne.