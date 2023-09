Svensk storhavn holdt niveauet i første halvår

Torsdag 21. september 2023 kl: 11:49

Af: Redaktionen

- Det er et resultat, der frem for alt kan tilskrives den svenske eksportindustri, som fortsat leverer. Generelt set så vi et ret stort fald i importen i første kvartal, hvilket er en logisk konsekvens af reduceret svensk købekraft og øget forsigtighed, siger Claes Sundmark, der er salgschef i Göterborgs Hamn AB.









- Men i løbet af foråret og sommeren har importmængderne gradvist stabiliseret sig. Nu hvor vi ser frem mod efteråret, ser vi et yderligere opsving på importsiden og fortsat pres i eksporten, siger han videre.









Over halvdelen af ​​Sveriges containertransport håndteres over kajerne i Göteborg Havn - størstedelen af ​​disse i APM Terminals containerterminal. På trods af, at det seneste halve år har betydet en økonomisk afmatning med inflation og øgede renter, er antallet af håndterede containere i havnen steget til, hvad der svarer til 446.000 teu. Det er en stigning på 3 procent i forhold til samme periode sidste år.









- Godsmængderne i Göteborgs Hamn ses normalt som en god økonomisk indikator, men da havnen tager markedsandele fra andre havne, er det ikke nødvendigvis sådan, at havnens øgede mængder siger for meget om den aktuelle økonomiske situation i dag, siger Claes. Sundmark.









Omkring 60 procent af de containere, der transporteres til og fra havnen fra baglandet, går med jernbane, hvilket er et tal, som få andre store internationale havne når. I løbet af første halvår har vedligeholdelsesarbejder på landets jernbaneinfrastruktur og begrænsede muligheder for at køre ekstra tog dog påvirket mængderne negativt. Disse faktorer har sammen med de reducerede importmængder ført til et fald på 9 procent i den indenlandske containertransport til og fra havnen i første halvår af 2023 sammenholdt med samme periode i 2022, der var et rekordår for containertransport med tog til og fra Göteborgs Hamn.









Göteborgs hamns godsmængder - første halvår 2023

Jan-Juni 2023 Jan-Juni 2022 Ændring i % Container, TEU 446 000 433 000 3 % Jernbane TEU 234 000 257 000 -9 % Ro/ro enheter 277 000 295 000 -6 % Nye biler 137 000 122 000 12 % Passagerer 636 000 538 000 18 % Krydstogskibe 33 25 32 % Energi (m ton) 9 11 -12 % Tørlast (ton) 199 000 189 000 5 %



(Kilde: Göteborgs Hamn)

