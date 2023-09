Nyt truckstop og plads til opladning får burgerrestaurant

Torsdag 21. september 2023 kl: 11:32

Om Recharge City:

Recharge City er Europas første og største parkerings- og opladningscenter med EU-platincertificering i Danmark

Området, der ligger tæt på afkørsel 57 ved Motorvej E45 mellem Horsens og Hedensted, dækker over 270.000 kvadratemter og rummer et stort parkeringsområde med plads til op mod 450 lastbiler, modulvogntog og specialvogntog

I Recharge City vil der være hotel, tre restauranter, servicestation, tankanlæg, ladestandere, værksteds- og vaskeområder for tung trafik, gode toilet- og badeforhold samt udendørsområder for langtidschauffører, den almene bilist på farten eller familien fra lokalområdet

Parkerings- og opladningscentret åbner i 2024

Aftalen omkring den anden restauratør og kommende fastfoodkæde er faldet på plads, og Recharge City oplyser, at den globale burgerkæde med californiske rødder, Carl's Jr., som i Danmark opereres af Salling Group, rykker ind med sin restaurant nummer 17 store flammegrillede burgere med råvarer i bedste kvalitet på menuen.Carl's Jr. åbner med to drive-in baner og en stander-løsning med selvbetjening indenfor, så der er mulighed for at få så mange gæster igennem som muligt og dermed sikre en god og nem oplevelse for alle. Carl's Jr. startede i Californien i 1941, er i dag USA's femtestørste burgerkæde, og findes i 28 lande på verdensplan.Den nye restaurant har plads til 100 gæster indenfor og 50 pladser udenfor.Med den nye aftale har Recharge City nu sat navn på to ud af tre restauratører til den lille "by" ved motorvejen.Det første navn på en restaurant i Recharge City var Gran Gourmet Café, som vil servere mad og drikke til folk på farten. Menuen vil rumme både danske retter, som chaufførerne efterspørger samt lækker cafémad og god kaffe - til at nyde på stedet eller til at tage med ud i bilen, med hjem eller i med i chaufførloungen.