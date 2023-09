Øresundrederi sejler ind i fremtiden med nyt navn

Onsdag 20. september 2023 kl: 11:01

Om Molslinjen:

Molslinjen er Danmarks største passagerfærgeselskab med over 1.200 ansatte og 15 skibe, der betjener over otte millioner mennesker om året på ni linjer, inklusive forbindelser til Sverige og Tyskland

Molslinjen driver i samarbejde med Herning Turist busser under mærket Kombardo Expressen på direkte busruter til/fra København - Aarhus, Aalborg, Randers, Holstebro, Herning, Silkeborg og Rønne

Om Øresundslinjen:

Helsingør-Helsingborg færgeruten er Øresundregionens flydende forbindelse med en flåde, der består af fem færger

I 2019 - året før corona-virussen ankom til Euroa, transporterede rederiet 7 millioner passagerer og 1,3 millioner personbiler, 440.000 lastbiler og 16.000 busser og rutebiler

Overfarten drives af 600 medarbejdere og bidrager derudover med at skabe omkring 2.000 job i regionen

Af: Redaktionen ForSea-navnet opstod i 2018, hvor daværende HH Ferries ønskede at blive regionens mest bæredygtige transportvirksomhed. For at understrege den målsætning blev navnet HH Ferries til ForSea.- ForSea har været et stærkt brand med fokus på bæredygtighed, og det har været fristende at lade det fortsætte. Men efter lidt overvejelser mener vi, at vi bør indlemme vores nye rederi i Molslinjens rutestruktur og ændre ForSea til Øresundslinjen, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus, der tilføjer, at navneskiftet også signalerer en mere geografisk tilknytning til hele Øresundsregionen.- Vi går stille og roligt i gang med forvandlingen, så der kommer til at gå tid, før vi kan kalde navneskiftet og hele rebrandingen af ruten for afsluttet. Vi skal gøre det i et tempo, som rutens op mod syv millioner årlige gæster kan følge med til, siger Kristian Durhuus.Molslinjen forventer, at hele rebrandingen samt ny maling og logo på alle færger vil være gennemført i løbet af 2025. Tycho Brahe er tilbage i drift den 4. oktober 2023.Molslinjen driver foruden ruterne over Kattegat i dag Bornholmslinjen, Samsølinjen, Alslinjen, Langelandslinjen og Fanølinjen.