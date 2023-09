Lovforslag skal åbne for 34-meter lange vogntog på vejen mellem Aarhus og Høje Tåstrup

Tirsdag 19. september 2023 kl: 11:41

Fakta om vogntog med to sættevogne - dobbelttrailere:

Forsøgsordningen med dobbelttrailere kræver en ændring af Færdselsloven, så det bliver tilladt at tilkoble mere end to påhængskøretøjer

Lovforslaget om dobbelttrailere ventes fremsat i Folketinget i oktober og efterfølgende at træde i kraft 1. januar 2024

Forsøget med dobbelttrailere vil løbe i fem år, hvorefter det evalueres

Af: Redaktionen Til oktober fremsætter transportminister Thomas Danielsen (V) et lovforslag, der gør det muligt at køre med ekstra lange lastvognstog på op til 34 meter på udvalgte veje i Danmark som en forsøgsordning. Forsøget giver i første omgang mulighed for, at de lange vogntog med to sættevogne kan køre på et udpeget forsøgsvejnet mellem Aarhus og Høje-Taastrup.- Vi skal udnytte veje bedst muligt, og derfor åbner vi for at kunne køre ekstra lange lastbiler der, hvor vejene tillader det. Når en enkelt lastbil kan fragte mere, giver det både mindre CO2 og færre køretøjer på vejene, og er altså både en gevinst for klimaet og for trængslen, siger transportminister Thomas Danielsen.I forbindelse med forsøgsordningen er det nødvendigt at lave mindre tilpasninger af statsvejnettet til de ekstra lange lastbiler. Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der har analyseret forsøgsvejnettet og udpeget steder, hvor der er brug for ændringer. Der oprettes eksempelvis såkaldte omkoblingspladser til de lange lastbiler, så der er plads til at skille dem ad eller samle dem, inden de kan køre videre på det øvrige vejnet.- Vi skal ikke kun sikre, at lovgivningen er på plads til dobbelttrailerne. Vi skal også sikre de fysiske rammer, så det rent faktisk er muligt og sikkert at køre med så lange lastbiler på danske veje. Vi er derfor i gang med at oprette omkoblingspladser, så der er god plads til, at dobbelttrailere kan køre ud på forsøgsvejnettet, siger Thomas Danielsen.Der arbejdes desuden på at lave samarbejdsaftaler med eksempelvis Sverige om grænsekrydsende kørsel med dobbelttrailere, så svenske dobbelttrailer-lastbiler - vogntog med en trækker og to sættevogne - kan køre videre på danske veje uden at skulle kobles om inden, de skal krydse grænsen.