Arbejdstilsynet præciserer, hvor meget gravide må løfte

Fredag 15. september 2023 kl: 13:09

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Samtidig præciserer Arbejdstilsynet, at forskning tyder på, at gravide har risiko for spontan abort og for tidlig fødsel ved løft af byrder over 10 kg med en samlet daglig løftemængde over 1.000 kg.På den baggrund har Arbejdstilsynet præciseret afsnittet om løftearbejde i vejledningen om gravide om ammendes arbejdsmiljø.Vejledningen om gravides og ammendes arbejdsmiljø - Gravides og ammendes arbejdsmiljø - AT-vejledning A.1.8 - kan hentes