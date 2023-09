Energiselskab vil åbne for strømmen til elektriske lastbiler

Fredag 15. september 2023 kl: 10:57

Et stærkt el-ladenetværk - også til den tunge transport

Af: Redaktionen OK oplyser, at den første el-ladeløsning vil blive indviet til oktober hos OK på Europavej i Taulov. På truckstationen kommer én ladestander med to udtag til at forsyne den tunge transport med en ladeeffekt op til 300 kW. Det vil sige, at to lastbiler kommer til at kunne oplade på samme tid.Selvom interessen for elektriske lastbiler er stigende, er der stadig relativt få vognmænd, som kører på el. Årsagen er blandt andet høje anskaffelsesomkostninger og manglen på tilstrækkelig el-ladeinfrastruktur rundt omkring i landet.OK anerkender derfor vigtigheden af at skabe et stærkt el-ladenetværk til den tunge transport. Det skal sikre en nemmere og mere effektiv overgang til eldrift.- Det er med stor glæde og stolthed, at vi nu kan løfte sløret for, at vi er klar med ladestandere til den tunge transport. Vi har lagt mange kræfter i at finde den bedste løsning og de rigtige placeringer, da vi fortsat ønsker at være en pålidelig partner for vores kunder, der gerne vil tage skridtet mod en mere bæredygtig transport, siger Henrik Dehn fra OK, der er ansvarlig for e-mobilitet til den tunge transport.- Vi vil gerne vise kunderne, at vi er med dem hele vejen i den grønne omstilling, så vi kommer til at etablere ladestandere på flere lokationer rundt omkring i landet for at sikre gode opladningsmuligheder på farten, understreger han.Henrik Dehn er tidligere Markedschef Transport hos OK - en post, som han 1. september overdroget til Claus Skipper for stille og roligt at kunne trække sig tilbage og fokusere på andre ting.Henrik Dehn har inden han helt forlader OK påtaget sig opgaven med at introducere OK's el-ladeløsninger til den tunge transport.I første omgang etablerer OK ladestandere på sine truckstationer i Taulov, Køge, Korsør, Taastrup, Randers og Aarhus.