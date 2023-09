Lastbilchauffører og vognmænd fik bøder på samlet 1,5 millioner kroner

Onsdag 13. september 2023 kl: 12:12

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Natten mellem søndag 10. september og mandag 11. september udførte Tungvognscenter Syd en større kontrol på Toldpladsen i Padborg. Forud for auktionen var der flere indikationer på, at lastbilchauffører parkerer på pladsen, når de skal holde deres regulære ugehvil, selvom lastbilchauffører én gang om ugen skal holde en længere pause udenfor deres lastbil. Indikationerne førte til en efterforskning, og i forlængelse af den planlagde politiet den en store kontrol.Tungvognscenter Syd oplyser, at aktionen natten til mandag forløb stille og roligt, og de fleste chauffører forstod hurtigt, at de opholdt sig i deres lastbil på et tidspunkt, hvor de ikke måtte være der.Politiet udskrev bøder til 50 chauffører, der alle var udlændinge. Tre af de lastbiler, hvor chauffører opholdt sig i strid mod reglerne, tilhørte ifølge Tungvognscenter Syd danske vognmænd.Tungvognscenter Syd oplyser, at bøden for ulovligt at holde regulært ugehvil i et køretøj er 10.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner til virksomheden bag. Tungvognscenter Syd udstedte dermed bøder for i alt 1,5 millioner kroner. Ifølge politiet er de fleste bøder betalt - og i de resterende tilfælde tilbageholder politiet køretøjerne, indtil bøden er betalt.