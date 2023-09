REDERIET DFDS:

Onsdag 13. september 2023 kl: 09:51

DFDS færgemængder August



Seneste tolv måneder Fragt 2021 2022 2023 Ændr.

2021-20 2022-21 2023-22 Lanemeter, '000 3.202 3.120 2.976 -4,6 %

43.884 43.419 38.666

















Passager 2021 2022 2023 Ændr.

2021-20 2022-21 2023-22 Passagerer, '000 157 694 714 2,8 %

735 2.987 4.420

De samlede mængder, som DFDS' skibe havde med om bord i august i år, lå 4,6 procent lavere end i samme måned sidste år. Når man justerer for forretningsområdet Channel - ruterne over Den Engelske Kanal, endte mængderne på et nievau, der lå 1,6 procent lavere end i 2022.DFDS oplyser, at mængderne på rederiets ruter over Nordsøen var højere end sidste år drevet af øgede mængder på de fleste ruter. I Middelhavet var mængderne lavere end sidste år som følge af tiltag til at sænke inflationen i Tyrkiet og lavere efterspørgsel i Europa.På Den Engelske Kanal - forretningsområdet Channel - var mængderne lavere end i 2022, hvilket fortsat afspejler en omfordeling af markedsandele i august 2022 i kølvandet på en færgekonkurrents suspendering af sejladser i 2022.Mængderne i Østersøen kom stadig tættere på niveauet i 2022 og én rutes mængder var højere end sidste år.For de seneste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 10,9 procent fra 43,4 millioner i 2022-21 til 38,7 millioner i 2023-22. Nedgangen var 4,2 procent justeret for forretningsområdet Channel.Når det gælder det selvgående gods - passagerne - fragtede DFDS' færger 2,8 procent flere passagerer i august i år end i samme måned sidste år. Fremgangen var på alle tre passagerområder.Antallet af biler var 0,8 procent lavere på grund af hovedsage-ligt færre biler mellem Holland og Storbritannien.For de seneste tolv måneder 2023-22 steg det samlede antal passagerer med 48 procent fra 3,0 millioner i 2022-21 til 4,4 millioner i 2023-22.