Den første brint-elektriske lastbil skal bruges som kørende testplatform på almindelig vej, og undervejs vil teknologiens ydeevne og pålidelighed blive evalueret. Som en del af samarbejdet har VDL Groep yderligere fire brintlastbiler på vej gennem produktionen. Det er planen, at de skal køre for Toyotas logistikpartnere, VOS Transport Group, CEVA, Groupe Cat og Yusen.





Af: Redaktionen Brintlastbilen skal i første omgang bruges til at teste og evaluere, hvordan teknologien kan forbedres yderligere til flere fremtidige køretøjer. Samtidig gør VDL Groep klar til at levere yderligere fire brintlastbiler, der skal understøtte Toyotas logistik i Europa.Toyotas europæiske hovedkontor, Toyota Motor Europe, indgik for godt et år siden et samarbejde med VDL Groep om udviklingen af en brint-elektrisk lastbil. Nu er de to koncerner klar til at introducere den første udgave, der er kommet på hjulene ved at integrere Toyotas brintteknologi i VDL Groep's lastbiler. Toyota sigter efter at fjerne CO2-udledningen helt fra sin logistik i Europa.

De brint-elektriske lastbiler skal over en fem-årig periode integreres i transportvirksomhedernes daglige ruter mellem Antwerpen i Belgien, Lille i Frankrig, Köln i Tyskland og Amsterdam og Rotterdam i Holland. Der ligger mindst én brinttankstation på hver af de fire ruter samt back up løsninger, hvis det skulle blive nødvendigt.







Samarbejdet mellem alle parter forventes at øge forståelsen for, hvordan brint-elektriske lastbiler kan integreres på de europæiske veje og derved bidrage til Europa's energiomstilling. Den femårige forsøgsperiode forventes at accelerere udviklingen af en bæredygtig brintinfrastruktur i hele Europa i overensstemmelse med EU's krav for infrastruktur for alternative drivmidler - også kaldet AFIR.







Projektet med brintlastbiler supplerer Toyotas initiativer for at lukke ned for CO2-udslippet fra sin logistik og understøtter samtidig koncernens langsigtede mål om blive CO2-neutral i Europa inden 2040.





Toyota's hovedfokus er reduktion CO2 og mener, at det sker både hurtigst og mest optimalt gennem et samspil af flere teknologier. Derfor udvikler og markedsfører koncernen flere forskellige teknologier som hybrid, plug-in hybrid, el og brint.









