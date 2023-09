- Politiet hædrede mand for at have reddet lastbilchauffør med hjertestop

Tirsdag 12. september 2023 kl: 11:47

Af: Redaktionen Den ene af heltene reddede en lastbilchauffør, der havde fået hjertestop og var kørt ind et vejskiltTorsdag 15. juni så Claus Spøhr Christensen fra Risskov en lastbilchauffør, som kørte ind i midterrabatten på Damsbrovej tæt på Hinnerup nordvest for Aarhus. Lastbilchaufføren påkørte et skilt, hvorefter han standsede. Claus Spøhr Christensen og en anden borger på stedet greb resolut ind og skyndte sig hen til lastbilen, hvor chaufføren sad livløs med hjertestop bag rattet.





Lastbilchaufføren overlevede episoden, og ifølge lægepersonalet var det ikke sket, hvis det ikke havde været for den hurtige førstehjælp.







Det er ikke lykkes Østjyllands Politi at få kontakt til den anden borger, der hjalp Claus Spøhr Christensen under episoden.







Skulderklap og dusør

Under dusørceremonien mandag modtog Claus Spøhr Christensen og de øvrige fremmødte takkebreve af politidirektør Kirsten Dyrman samt en dusør i form af et mindre beløb.







- Dusørmodtagerne har alle på hver deres måde udvist stort mod og handlekraft, og jeg håber, at de kan være en inspiration for andre. Det kræver sit at kunne handle og reagere hurtigt i en alvorlig og tilspidset situation, og jeg synes, det er på sin plads at give et ekstra skulderklap til nogle af dem, der har gået et ekstra skridt for at hjælpe andre, sagde politidirektør Kirsten Dyrman.





Her på transportnyhederne.dk vil vi gerne takke alle hverdagens helte - både dem, der bliver opdaget og får dusør og skulderklap - og dem, der blot hjælper og så går videre.





Både Claus Spøhr Christensen og den anden borger påbegyndte hurtigt hjertelungeredning, mens der blev ringet 112, og de fortsatte i de omkring 10 minutter, det tog for ambulancen at komme frem.