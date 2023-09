Ny flyoperatør i Karup Lufthavn er fra Holland

Fredag 8. september 2023 kl: 09:52

Mindre fly

For at sikre ro om ruten, skal kapacitet og behov matches bedre, end det hidtil har været tilfældet. Derfor vil den nye operatør bruge mindre fly, end DAT har gjort.





AIS Airlines planlægger at bruge en Jetstream 32 med en kapacitet på 19 passagerer.





- Det kan selvfølgelig betyde, at man skal være tidligt ude for at få plads på visse afgange, men jeg tror på, at det vigtigste er, at vi kan melde udsolgt på hovedparten af afgangene, siger Ulrik Wilbek.





Også Chief Commercial Officer, Nicole Scheffer fra AIS Airlines er optimistisk.





- Vi er glade for at introducere ruten mellem Midtjyllands Lufthavn og København, så vi kan tilbyde rejsende en bekvem og effektiv måde at forbinde to vigtige byer i Danmark. Vi forstår vigtigheden af at tilbyde tilgængelige og pålidelige flyrejsemuligheder, og denne rute er et vidnesbyrd om vores dedikation til at opfylde vores passagerers behov, siger Nicole Scheffer.





Fakta om AIS Airlines:

AIS Airlines er en regional hollandsk operatør med base i Lelystad

Selskabet blev grundlagt I 2009 og opererer flere ruter rundt omkring i Europa

Selskabet råder over 8 Jetstream 32 fly, som er den type af fly, der skal flyve mellem Midtjyllands Lufthavn og Københavns Lufthavn



Af: Redaktionen Formanden for Midtjyllands Lufthavn, Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V), kunne tidligere på uge oplyse, at der var fundet en ny operatør til ruten mellem Midtjyllands Lufthavn og Københavns Lufthavn, som fra i foråret og frem til sensommeren har været betjent af flyselskabet DAT, som ikke ønskede at flyve på ruten længere.- Jeg ser frem til samarbejdet med AIS Airlines. I den tid DAT har fløjet ruten siden genåbningen af Midtjyllands Lufthavn 17. april, er passagertallene løbende blevet bedre, og derfor er jeg ikke i tvivl om, at der er behov for ruten på sigt. Omvendt vil jeg heller ikke lægge skjul på, at det seneste års turbulens har været skidt for lufthavnen, siger Ulrik Wilbek og fortsætter:- Erhvervslivet har brug for en rute, de kan stole på, og derfor er det også helt afgørende at sikre ro om ruten og lufthavnen.

Midtjyllands Lufthavn er ejet af Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg Kommune.





