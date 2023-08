Affaldsselskab får nye ejere

Torsdag 31. august 2023 kl: 09:31

Om Cube Infrastructure Managers:

Cube Infrastructure Managers blev grundlagt i 2007 og er et uafhængigt administrationsselskab, der fokuserer på investeringer i det europæiske infrastrukturområde, der imødekommer de væsentlige infrastrukturbehov hos lokale offentlige myndigheder og befolkninger, og som er fuldt i overensstemmelse med dets ESG-forpligtelser

Cube Infrastructure Managers har rejst i alt 4,1 milliarder euro og administrerer fire fonde - Cube Infrastructure Fund, Cube Infrastructure Fund II og Cube Infrastructure Fund III fokuserer på investeringer i reguleret, brownfield-infrastruktur og retter sig primært mod tre strategiske markeder, Transport & Environment, Energy Transition og Communication Infrastructure, med en “Buy & Grow”-strategi. Den fjerde fond - Connecting Europe Broadband Fund - er en fond dedikeret til greenfield-investeringer i bredbåndsinfrastrukturprojekter

Siden oprettelsen i 2007 har Cube foretaget over 30 investeringer i Europa og vil fortsætte med at investere i rentable og ansvarlige investeringsmuligheder med et stærkt vækstpotentiale

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Cube fremhæver, at den planlægger at støtte Urbaser's ledelsen med både kapital- og sektorekspertise for at accelerere virksomhedens fremtidige vækst i de nordiske lande inden for dets kernesegment – affaldsindsamling. Inden aftalen kan føres ud i livet, skal den godkendes af konkurrencemyndighederneUrbaser Nordic AS, der har aktiviteter inden for kommunal affaldsindsamling i Danmark, Norge, Sverige og Finland, har 1.800 medarbejdere, der betjener ca. 100 kommuner og over 5 millioner indbyggere med en flåde på omkring 1.100 lastbiler, hvoraf ca. 45 procenter drevet af alternative drivmidler, som el, biogas og HVO (hydrogenbehandlet vegetabilsk olie).Urbaser Nordic er under det spanske ejerskab vokset og har fået forbedret lønsomheden ved at rationalisere sin portefølje af kontrakter og opnået en høj driftseffektivitet på tværs af landene. Fornyligt er aktiviteterne blevet udvidet med affaldsbehandling i Danmark.Cube planlægger at støtte ledelsen med både kapital- og sektorekspertise for at accelerere virksomhedens fremtidige vækst i de nordiske lande inden for selskabets kerneområde - affaldsindsamling. Derudover vil Cube støtte med viden inden for industriel og kommerciel ekspertise i den danske affaldsbehandlingssektor.Urbaser Nordic AS er et norsk selskab, hvor det danske selskab tidligere har heddet Renonorden A/S. Urbaser Nordic AS er en del af den spanske affaldshåndteringsgruppe, Urbaser, og Cube agter at indgå i et partnerskab med Urbaser Nordic ledelsesteams for at understøtte koncernens fortsatte vækst og fortsætte med at elektrificere flåden af køretøjer.Cube Infrastructure Fund III’s køb af Urbaser Nordic er kapitalfondens 12. investering siden 2021 og dens anden investering i kommunal affaldsindsamling.Urbaser Nordic AS' danske selskab, Urbaser A/S, havde i 2022 et driftsresultat før skat på 62.690.000 kroner. Efter skat var resultatet 49.709.000 kroner. Egenkapitalen var opgjort til 153.756.000 kroner og balancen var på 525.952.000 kroner. Antallet af ansatte i Urbaser A/S var opgjort til 410.