Toldangivelser fra danske virksomheder er steget siden Brexti

Fredag 9. juni 2023 kl: 13:30

Af: Redaktionen Sidste år behandlede Toldstyrelsen omkring 2,9 millioner toldangivelser, hvilket er en stigning på én million siden Brexit - Storbritanniens farvel til EU blev realiseret 1. januar 2021. Over 400.000 af angivelserne vedrører varer, hvor Storbritannien er oplyst som afsendelsesland. Efter Brexit har danske virksomheder og borgere, der handler med britiske varer, skullet indgive en toldangivelse ved import fra Storbritannien.Ifølge Toldstyrelsens direktør Christian Lützen, indikerer stigningen, at der fortsat er brug for, at Toldstyrelsen vejleder virksomheder, som ikke tidligere har handlet med virksomheder uden for EU.- Vi har som forventet set en kraftig stigning i antallet af toldangivelser siden Brexit. Handelsaftalen mellem EU og Storbritannien betyder, at mange varer kommer ind med ingen eller nedsat told, men det kræver en toldangivelse at få varerne til Danmark, og det er nyt for nogle virksomheder. Derfor fortsætter vi vores vejledning om Brexit, siger han.Toldstyrelsen styrkede op til Brexit vejledningsindsatsen over for virksomheder, der var berørt af ændringerne, og indsatsen fortsætter med webinarer henvendt til virksomheder, der handler med Storbritannien. Deltagerne vil også få viden om de ændrede forhold i forhold til Nordirland på webinarerne.- I løbet af de næste måneder arrangerer vi webinarer for virksomheder, der handler med Storbritannien, og ikke har så meget erfaring med reglerne for handel med lande uden for EU. De virksomheder vil vi gerne hjælpe med råd og vejledning, og vi planlægger at følge indsatsen op efter sommerferien med yderligere digitale tiltag, siger Christian Lützen.Tilmelding til det næste Brexit-webinar, der finder sted onsdag 21. juni 2023 kan ske via Toldstyrelsens web-side - klik