Trafiksikkerhedsprojekter får 49,5 millioner kroner i tilskud

Fredag 9. juni 2023 kl: 11:51

Af: Redaktionen

Da aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev indgået i 2021, blev der blandt andet afsat 700 millioner kroner til en pulje til bedre trafiksikkerhed. Til næste år skal 49,5 millioner kroner fra puljen udmøntes til projekter på statsvejnettet, der har fokus på ulykker i kryds, eneulykker og frontalkollisioner.









Projekterne omfatter blandt andet rumleriller, signalregulering, lokale hastighedsbegrænsninger og forbedringer af kryds og rundkørsler.









Vejdirektoratet har indstillet i alt seks projekter til at modtage de 49,5 millioner kroner. Den indstilling har forligskredsen bag vej-aftalen godkendt. Projekterne vil blive gennemført af Vejdirektoratet i løbet af 2024 og 2025.









De seks projekter:





Rute 9 Svendborg:

Rampekryds, Sundbrovej/Johannes Jørgensens Vej - Signalregulering af to vigepligtsregulerede rampekryds





Rute 30 Syd for Grindsted:

F-kryds, Tingvejen/Søndre Ringvej - Rundkørsel





Rute 12 Sig, nord for Varde:

T-kryds, Lundvej/Vardevej/Hulvigvej - Rundkørsel





Rute 11 Nord for Nørresundby:

T-kryds, Høvejen/Hvorupgårdvej - Etablering af venstresvingsbane på rute 11





Rute 28 Lemvig:

Signalreguleret kryds, Ringkøbingvej/Lemvigvej - Etablering af separat reguleret venstresving i signalkrydset





Rute 265 Landevejen mellem Næstved og Bårse:

Rumleriller i vejmidte og i vejkant

Lokal hastighedsbegrænsning ved mindre kryds med for eksempel dårlige oversigtsforhold, herunder opsætning af ”Din fart tavler”

Synliggørelse med bedre afmærkning ved mindre kryds





Hver tredje dødsulykke sker på en statsvej, men da 50 procent af al trafik foregår på statsveje, kan en målrettet indsats på statsvejnettet have en væsentlig betydning for at mindske antallet af dødsulykker.

