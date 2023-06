Fire-akslet lastbil med tank skal suge det tørre op

Torsdag 8. juni 2023 kl: 11:03

Af: Redaktionen Stiholt's lastbilsælger Peter Munkholm leverede for nylig leveret den nye Scania R 540 til Leif M. Jensen A/S’ Aalborg-afdeling.- Vi skal bruge den nye Scania til sugning af diverse tørstoffer som cement, kalk, mel, sandblæsningssand, isoleringsmaterialer med mere, siger Bo Gejl fra Leif M. Jensen A/S, der i daglig tale omtales som LMJ. Bo Gejl er regionschef i LMJ og står bag indkøbet af den nye tørsuger.- Vi råder over ca. 70 køretøjer på landsplan, heraf 40-45 tunge lastbiler. I runde tal er to trediedele af dem Scania'er, så derfor var det naturligt for os at vælge Stiholt som leverandør, da tørsugeren får base i vores afdeling i Aalborg og primært skal køre i Nordjylland, siger han og forklarer, at LMJ tegner landsdækkende serviceaftaler på selskabets Scania'er gennem Scania Danmark.- Og da vi har et rigtig godt samarbejde og er rigtig godt tilfredse med den service, vi får hos Stiholt, skal de naturligvis stå for servicen på den nye tørsuger, siger Bo Gejl.Den nye fire-aklede og fuldt luftaffjedrede Scania R 540 er en forvogn med en aksel forrest og tre aksler bagerst, hvor der er tandemtræk på de to forreste bogieaksler, mens den bagerste. Drivlinen har forrest en 13-liters 6-cylindret rækkemotor på 540 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm efterfulgt af en 14-trins gearkasse med både overgear og krybegear og en tandembogie med langs- og tværgående differentialespærrer. Motorens kraftudtag yder op til 600 Nm til drift af opbygningens vakuumpumpe.Bilen er leveret med fabrikslakeret førerhus, mens Naaktgeboren i Holland har stået for lakering af opbygningen.Chauffør på bilen er Henrik ”Husum” Larsen, der har fået sit kælenavn på solskærmen. Han kan glæde sig over komfortudstyr som eksempelvis lædersæder, stort infotainment-system med integreret navigations- og 4x20 W musikanlæg, ekstra 3 kW kabinevarmer, kaffemaskine med mere. Dertil kommer ekstra sikkerhedsudstyr som eksempelvis LED-forlygter, cyklist- og bakkamera, dash-kamera monteret i forruden samt blitzlys for- og bag.





