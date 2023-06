Nyt fælles selskab skal drive containerterminal i Fredericia

Onsdag 7. juni 2023 kl: 17:07

Af: Redaktionen

Fredericia Container Terminal A/S vil blive den første containerterminal i Danmark, der får en direkte kobling mellem en havn med kajer og en baglandsterminal med jernbane og veje. Med Fredericia Container Terminal A/S ønsker Fredericia Havn at udbygge sin position som containerhavn med regional betydning med et må om at blive et containerhub med international tilgængelighed via de store containerrederier.









Bestyrelsesformand i ADP A/S Christian Herskind, administrerende direktør i ADP A/S Rune D. Rasmussen, administrerende direktør i Fredericia Shipping A/S Klaus G. Andersen og Area Manager i Fredericia Shipping A/S Amalie Laigaard Andersen. (Foto: ADP A/S)





Hos ASP A/S og Fredericia Shipping A/S er man enige om, at ambitionen for Fredericia Container Terminal A/S er at blive den mest effektive, bæredygtige og digitale terminal i Danmark og blandt de førende i Nordeuropa. Med det følger samtidig millioninvesteringer i effektivisering, digitalisering og bestræbelser på omstilling til en CO2-neutral terminal i 2030. Det er investeringer, der følger efter de nu vedtagne investeringer i en udvidelse af Fredericia Havn.









Containerterminal skal udvides til 150.000 kvadratmeter

Etableringen af det ny selskab ligger i forlængelse af et mangeårigt tæt samarbejde mellem ADP A/S og Fredericia Shipping A/S om udvikling havnens containerterminal. Med det ny selskab indgår de to parter en længerevarende kontrakt på drift og kommerciel udvikling af containerforretningen.









Fredericia Container Terminal A/S etableres i direkte forlængelse af den netop godkendte havneudvidelse, hvor containerterminalens areal fordobles til i alt 150.000 kvadratmeter og forberedes til en fremtid med landstrømstilslutning, elektrificering af kraner og andet udstyr samt forbedrede digitale løsninger.









Fredericia Container Terminal A/S vil fra starten forbinde terminalen på havnen med Taulov Container & Rail Terminal i Taulov Dry Port og råder dermed i første fase over et samlet areal på godt 200.000 kvadratmeter.









Fredericia Shipping A/S har siden 1998 været operatør af containerforretningen på Fredericia Havn og har dermed stået bag udviklingen af en effektiv og konkurrencedygtig containeraktivitet.









- Etableringen af Fredericia Container Terminal A/S er resultatet af mange års godt samarbejde mellem Fredericia Shipping og ADP. Etableringen af det nye selskab skal ses i lyset af de senere års udvikling, hvor containermarkedet har flyttet sig positivt i vores retning, og hvor Fredericia Havn har fået en større og større betydning. Containermængder, som traditionelt er blevet kørt med lastbil til og fra Hamburg og Bremerhaven er de seneste år i stigende grad blevet flyttet over til søgående feeder-transport til og fra Fredericia, siger Klaus G. Andersen, der er administrerende direktør i Fredericia Shipping A/S.









- Fredericia Container Terminal fortsætter som en neutral, effektiv og særdeles konkurrencedygtig terminal, som betjener alle de internationale containerrederier. Vi ser meget frem til at videreudvikle det gode samarbejde med ADP samt eksisterende og nye kunder, siger han videre.









Kombination af vandhavn og tørhavn

Efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de nordeuropæiske havne har været stærkt stigende i takt med den stigende efterspørgsel efter klimavenlige transportløsninger. Fredericia Havn er koblet på de store europæiske havne som Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven og Antwerpen med flere ugentlig anløb fra forskellige rederier.









- Fredericia skal deltage i væksten på det globale containermarked, og derfor har vi brug for en stærk lokal samarbejdspartner, samt den kommende havneudvidelse, så både arealer, sikkerhed og logistik kan følge med de øgede containermængder. Med det nye selskab får vi netop et forpligtende og tæt samarbejde i udviklingen af containerforretningen. Vi har i de senere år set, at containermarkedet har flyttet sig i retning af vores transportkorridor med havn og dry port, og med vores nye selskab kan containerforretningen vækste i årene fremover. Vi ser meget frem til i samarbejde med Fredericia Shipping at videreudvikle Fredericia Havn som én af de mest konkurrencedygtige, bæredygtige og effektive havne, siger ADP A/S' administrerende direktør Rune D. Rasmussen.









Om ADP A/S:

ADP A/S ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn samt varetager driften af Middelfart Trafikhavn

Fredericia Havn står over for en havneudvidelse, der omfatter en moderne og udvidet container- og ro/ro-terminal med landstrømstilslutning, som vil sikre kapacitet til vækst i klimavenlige transportformer

ADP A/S og pensionsselskabet PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane





Om Fredericia Shipping A/S:

Fredericia Shipping A/S er en familieejet virksomhed, som blev etableret i 1973 af Niels Jørgen Andersen. Siden 1996 har virksomheden været ledet af anden generation i form af Klaus G. Andersen - og siden 2021 i selskab med tredie generation i form af Amalie Laigaard Andersen

Selskabets hovedaktivitet ligger på Fredericia havn og suppleres af en ca. 300.000 kvadratmeter stor baneterminal i Taulov, der ligger seks kilometer vest for Fredericia Havn

Selskabets tilbyder sammen med søsterselskabet Schultz Shipping A/S og tilknyttede virksomheder logistik, agent og terminalløsninger i Fredericia, Lindø/Odense, Kalundborg, Grenaa, Aalborg, København, Aarhus, Nakskov og Vordingborg





