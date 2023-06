Bygge-område lægger plads til dansk-tysk fest

Tirsdag 6. juni 2023 kl: 10:03

3.500 borgere kan komme tæt på byggepladsen

1.000 gratis færgebilletter



Fakta:

Folkefesten afholdes søndag 11. juni på Strandholmsvej i Rødby

Det er sjette gang Fehmarnbelt Days afholdes. I 2012 blev første konference afholdt i Lübeck, 2014 København, 2016 Hamburg, 2018 Malmö og senest i 2021 ved Weissenhauser Strand i Tyskland

Fehmarnbelt Days 2023 afholdes i et samarbejde mellem Region Sjælland, Lolland Kommune, Fehmarnbelt Business Council, Femern Bælt Komiteen, Femern A/S, Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein og STRING-netværket

Af: Redaktionen Region Sjælland og Lolland Kommune er 11. og 12. juni værter for Fehmarnbelt Days 2023. Fehmarnbelt Days har været afholdt hvert andet år som konference siden 2012. Et fast fokus for konferencerne har været at skubbe på udviklingen af samarbejdet i Nordeuropa, som en naturlige følge af den kommende tunnel under Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland.I år starter arrangementet for første gang med en stor dansk-tysk folkefest søndag 11. juni og afslutter med en konference for erhvervsliv og beslutningstagere mandag 12. juni.- Jeg glæder mig over, at vi for første gang kan byde velkommen til en dansk-tysk folkefest i Rødbyhavn, som en del af Fehmarnbelt Days. Vi skal til at forberede os på en tid, hvor grænsen over Femern Bælt bliver landfast. Det betyder, at områderne på begge sider af Femern Bælt rykker fra national udkant til centrum af Nordeuropa. Det er vigtigt, at vi sikrer, at både borgere og virksomheder på begge sider af Femern Bælt får øjnene op for de muligheder det giver, siger Christian Wedell-Neergaard, der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.Folkefesten søndag 11. juni afholdes klods op ad byggepladsen for den kommende tunnel under Femern Bælt. Placeringen er ikke helt tilfældig, da der sammen med Femern A/S åbnes op for at 3.500 borgere kan få guidede busrundture på byggepladsen. Det bliver første gang i anlægsperioden, at byggepladsen åbnes for offentligheden i den skala. Turene sker i busser med danske eller tyske guider og kun med forudgående tilmelding via hjemmesiden Fehmarnbeltdays.com.Søndag 11. juni vil der være en lang række aktiviteter i form af dansk-tysk samskabelseskunst, debatter, stande og udstillinger med udgangspunkt i dansk-tyske forhold. Herudover er dansk og tyske erhvervsskoler gået sammen om at skabe en dansk-tysk kagedyst på tværs af Femern Bælt. Ved dysten vil der blive delt smagsprøver ud til publikum. Dysten bedømmes af den tyske bagedyst vært Enie van de Meiklokjes og den danske bagedyst dommer Markus Grigo. Begge har relationer til det dansk-tyske, da Enie er dansk gift og Markus bor i Danmark, men er født og opvokset i Tyskland.Begge deltager samtidigt i paneldebatter, som består af dansk-tyske kulturambassadører der sætter fokus på danske og tyske forskelle og ligheder, som vi på tværs af Femern Bælt skal forberede os på for at opbygge et godt naboskab.I debatterne medvirker også VM-guldvinder i håndbold Lasse Svan Hansen, som spillede 14 år i SG Flensborg-Handewitt inden han sluttede sin aktive karriere i 2022. Debatterne indledes af Mirco Reimer-Elster, der er tyskfødt politiske kommentator, med baggrund i hans oplæg ”Sokker i sandaler, Autobahn og telefax - tanker fra en udlandstysker”. Mirco er i Tyskland blevet kaldt den ’falske tysker’ og har i sin opvækst været en del af det danske mindretal i Sydslesvig, hvor han udelukkende har gået i danske institutioner, selvom hans forældre ikke taler dansk. Desuden medvirker unge kulturambassadører fra det dansk-tyske mindretal samt borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, som gennem mange år har været en del af samarbejdet over den dansk-tyske grænse.Debatterne modereres af Lykke Friis der er direktør for Tænketanken EUROPA og tidligere klima-, energi- og ligestillingsminister. Lykke Friis er tidligere tysklandskorrespondent og er samtidig erklæret fan af fodboldklubben Bayern München.Holger Schou Rasmussen er glad for værtskabet på Lolland.- Vi er glade for vores i forvejen gode samarbejde med Tyskland, men der er ingen tvivl om, at det udvidede og tættere samarbejde på tværs af Femern Bælt får en kæmpe økonomisk, mental og kulturel betydning for Lolland og området omkring. Derfor ser jeg frem til at festligholde og udbygge det gode naboskab i Rødbyhavn den 11. juni og lære vores tyske venner endnu bedre at kende, siger han.For at gøre det let at deltage fra tysk side vil der være op til 1.000 gratis billetter med Scandlines via Puttgarden til Rødby og gratis busser fra færgen til festområdet og retur igen. De gratis billetter gælder for gående ombord med færgen, og deles ud ved færgeterminalen på den tysk side.Folkefesten er blevet til i samarbejde med det dansk-tyske Interreg program, som har til formål at støtte samarbejdet og udviklingen i den danske tyske grænsegeografi, som en del af EU.- Sammen er vi stærkere - derfor er det samarbejde på tværs af grænsen allerede nu afgørende for vores liv i Slesvig-Holsten. Jeg er glad for, at vi som en del af Fehmarnbelt Days partnerkredsen kan bidrage til at bringe borgerne på tværs af Fehmarnbelt sammen i forbindelse med en folkefest. Det er vigtigt at fejre og udvikle det gode naboskab på tværs af grænserne på en værdig måde, ikke mindst i en tid, hvor det gode naboskab i Europa ikke kan tages for givet. Sammen med vores partnere ønsker vi at bruge det momentum, som byggeriet af tunnelen har skabt, til at fremme yderligere projekter i regionen, siger Werner Schwarz, der er minister for Europa fra delstaten Slesvig-Holsten.Borgerfesten forventes at tiltrække op imod 10.000 besøgende afhængig af vejr og vind. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal deltagere tilmelde sig arrangementet via hjemmesiden www.fehmarnbeltdays.com. Tilmelding skal forevises for at få adgang til pladsen. Der er tilladt at medbringe, men også mulighed for at købe forplejning. Sproget vil på dagen være en blanding af dansk og tysk for at træne sprogkompetencer på tværs af grænsen.