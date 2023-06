Skandinavisk flyselskab tilbyder plads i elektrisk fly - i 2028

Mandag 5. juni 2023 kl: 10:22

Fakta om den første elektriske flyvning:

Der kan højst reserveres to pladser pr. reservation og person

Pris for en billet er 1946 kroner inklusiv gebyrer og skatter, som skal indbetales 30 dage før flyvningen, når datoerne er fastsat - der er ikke noget reservationsgebyr

Afgangsdato: Meldes ud til de rejsende pr. e-mail, når den er fastsat

Afgangssted: Meldes ud til de rejsende pr. e-mail, når det er fastsat

Om SAS' kurs mod mindre belastende flyvninger:

SAS arbejder aktivt på at reducere CO2-udledningerne og klimapåvirkninger fra flyvningerne. Det omfatter støtte til innovation og partnerskaber for at finde nye løsninger, investeringer i nye, mere brændstofeffektive fly, øgning af produktion og anvendelse af mere bæredygtigt flybrændstof og andre forbedringer af selskabets tilbud og services under flyvningen

Væsentlige milepæle for bæredygtighed i SAS omfatter:

2019: Partnerskab med Airbus for at bane vejen for brug af lavemissions- og brintdrevne kommercielle fly i stor skala

2019: Samarbejder med Heart Aerospace om at drive udviklingen af elektriske fly. Efterfølgende underskrev SAS i september 2022 en erklæring, der giver selskabet mulighed for i fremtiden at tilføje Heart Aerospace nye elektriske fly, ES-30, til den regionale flyflåde

Fremtidige bæredygtighedsmål:

2030: 50 procent støjreduktion i forhold til 2010

2030: Bæredygtigt flybrændstof svarende til SAS' indenrigsproduktion

2050: Netto-nuludledninger i overensstemmelse med IATA’s opdaterede ambition











Af: Redaktionen - SAS har siden grundlæggelsen i 1946 været en af pionererne i flyindustrien og var f.eks. det første kommercielle flyselskab, som fløj over Nordpolen for at forkorte flyvetiden mellem kontinenterne betydeligt. Det var en banebrydende aktivitet, som SAS fik Columbus-prisen for. Det er en naturlig fortsættelse af denne pionerånd, at vi nu inviterer vores passagerer til den næste store milepæl i fremtidens flyvning, og det er et betydningsfuldt skridt på vores rejse mod mere bæredygtig flyvning, siger Anko van der Werff, der er koncernchef i SAS.SAS oplyser, at prisen for en billet til jomfrurejsen vil være på 1946 kroner, hvilket er en hyldest til det år, hvor SAS sendte sit første fly på vingerne. En start, som også markerer begyndelsen på SAS’ innovationsånd, idet medstifteren Wallenberg sagde, at “Den eneste tradition, der er værd at bevare, er at gå fra det gamle til det nye".