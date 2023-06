Færdselsstyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse på takograf-området

Fredag 2. juni 2023 kl: 13:10

D-autorisationer udgår fra 1. juli 2023

Ændringer til ansøgning om autorisationer

Ingen tidsbegrænsning på autorisationer og godkendelser

Præciseret krav om kvalitetsledelsessystemer



Nye krav til autorisationsbevis, uddannelse og udstyr



Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.





Interesserede kan finde bekendtgørelsen her:









Af: Redaktionen Færselsstyrelsen og branchen har siden den gældende bekendtgørelse trådte i kraft 28. november 2018 gjort sig en række erfaringer. Branchens input og ønsker stammer fra Færdselsstyrelsens tilsynsbesøg og tilsynsvirksomhederne, som har tæt kontakt til værkstederne - herunder også mærkeværkstederne. Det har givet anledning til en ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.Fremover kan værksteder kun ansøge om A-autorisation og I-autorisation.A-autorisationer fortsætter uændret med at være en autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge takografer.D-autorisationer udgår, så det fra 1. juli 2023 ikke længere er muligt at ansøge om en D-autorisation.I-autorisationer er fremover kun en autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere digitale og intelligente takografer.Nye værksteder, som ønsker at arbejde på alle tre takograftyper (analoge, digitale og intelligente), skal derfor have både en A- og en I-autorisation. Det betyder, at A-autorisationer fremover er et tilvalg i stedet for automatisk at følge med i en I-autorisation.Værksteder, som både A- og I-autoriseres, vil alene have ét autorisationsbevis, med ét autorisationsnummer og ét sæt plombeværktøj. På autorisationsbeviser, hvor værkstedet både er I- og A-autoriseret, vil det fremgå, at værkstedet er autoriseret til begge dele.Værksteder, som allerede er I-autoriseret, kan ved en forenklet proces ansøge Færdselsstyrelsen om en I-autorisation, hvor værkstedernes A-autorisation bortfalder, mens værkstederne kan beholde deres autorisationsnummer.Tidsbegrænsningen af autorisationer og godkendelser fjernes, hvilket betyder, at autoriserede værksteder og godkendte tilsynsvirksomheder ikke skal ansøge Færdselsstyrelsen om fornyelse hvert 5. år, og at autorisationer og godkendelser efter tidligere regler forbliver gyldige.Færdselsstyrelsen har fjernet krav om uddannelse i takograffabrikater, da det har vist sig at være unødvendigt. Al regulering på fabrikatniveau er nu fjernet.Kravene til værkstedernes brug af kvalitetsledelsessystemer er præciseret, så det nu tydeligt fremgår, at værksteder skal bruge deres kvalitetsledelsessystem i deres arbejde.De godkendte uddannelsessteder skal desuden undervise værkstederne i at bruge kvalitetsledelsessystemer fremover.Fremover er det et krav, at autorisationsbeviset eller en kopi heraf opbevares i servicebiler, hvorfra der udføres installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.Fremadrettet er det muligt at straffe for manglende uddannelse i overensstemmelse med reglerne.Færdselsstyrelsen har hjemtaget opgaven med at sikre, at værkstederne har det nødvendige udstyr for at kunne installere, efterse, kontrollere og reparere takografer i forbindelse med ansøgning om en autorisation.Endeligt er der foretaget en række justeringer og sproglige konsekvensrettelser i bekendtgørelsen.