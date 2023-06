33-årig vognmand fra Sjælland skal i fængsel i 60 dage

Fredag 2. juni 2023 kl: 13:01

Af: Redaktionen Vognmanden stod på baggrund af en kontrol foretaget af en medarbejder ved Tungvognscenter Øst onsdag 13. oktober 2021 på Hylkedal Rasteplads tiltalt for i fire tilfælde i september og oktober 2021 at have anført sin brors navn på et diagramark i stedet for sit eget. På diagramarket registreres blandt andet førerens køretid og hviletid.Vognmanden nægtede sig skyldig.Retten fandt vognmanden skyldig og lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på antallet af diagramark, og at han tidligere var straffet for noget lignende. Retten lagde også vægt den tid der var gået siden forseelsen. Straffen blev fastsat til 60 dages ubetinget fængsel.Vognmanden ankede dommen til landsretten.Kontrollen ved Hylkedal Rasteplads blev foretaget af Tungvognscenter Syd i samarbejde med Tungvognscenter Øst.





For Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Pernille Moesborg.





Straffelovens paragraf Straffelovens § 175, stk. 1





"Den, der for at skuffe i retsforhold i offentligt dokument eller bog, i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige eller føre, eller i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattest afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år".









