Færdselsstyrelsen udsender ny bekendtgørelse om buskørsel

Fredag 2. juni 2023 kl: 10:34

Af: Redaktionen

Baggrunden for at udstede en ny bekendtgørelse er, at Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på enkelte fejlagtige henvisninger, som vedrører straf for overtrædelse af reglerne i bekendtgørelsen. Med den nye bekendtgørelse bliver fejlene rettet.





Strafbestemmelsen ændres til § 39.









her: Interesserede kan se den nye bekendtgørelse









