Politiet finder 277 stjålne cykler i en svensk lastbil

Torsdag 25. maj 2023 kl: 15:05

Af: Redaktionen Den svenske lastbil var på vej sydpå og blev standset og kontrolleret, inden den nåede til grænsen mellem Danmark og Tyskland. Fundet blev gjort af en patrulje fra UKA Vest i en baglandskontrol på rastepladsen Hylkedal V på Motorvej E45 vest for Kolding.Politiet har siden 12. maj ændret fokus i grænsekontrollen, så der nu bruges flere resurser i baglandet til en styrket kriminalitetsbekæmpelse. På den baggrund satte et internationalt samarbejde via Europol mellem dansk, norsk og svensk politi UKA Vest på sporet af de mange stjålne cykler. De tre lande gennemfører i øjeblikket en særlig indsats med fokus på omrejsende kriminelle.Via samarbejdet lykkedes det baglandspatruljen fra UKA Vest at finde og standse lastbilen. Efterfølgende blev der i samarbejde med norsk politi fundet et gerningssted i Norge, hvor de 277 nye cykler viste sig at være stjålet.Lastbilens litauiske chauffør blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør torsdag formiddag, hvor dommeren varetægtsfængslede ham i fire uger. Chaufføren var i forvejen efterlyst for lignende kriminalitet i Norge.