Vognmand fra Vendsyssel valgte tipvogn fra Østjylland

Torsdag 25. maj 2023 kl: 11:00

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Underkøringskofanger og cyklistværn

Kassen-opbygning:

Hardox 450.stålkasse i kantet plade

Arbejdslys på siden

Nedfældbar stålbagklap 600 mm høj med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Holder til kost og skovl i venstre side

Plast-værktøjskasse i venstre side

Rullepresenning

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om den nye tip-trailer:Traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende. Traileren, der er med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.Tidemann Transport ApS blev etableret i 1969 og har i dag seks vogntog, der er forsynet med alt i elektronisk overvågning af både gods og biler Tidemann Transport ApS' større opgaver er transport af proviant og distribution for større virksomhederFor de historieinteresserede kan vi berette, at Hedensted første gang omtales i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Hedensteds ældste bygning er Hedensted Kirke fra omkring år 1175. Kirken er især kendt for sine tidlige kalkmalerier.