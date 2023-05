- To transportvirksomheder indgår aftale om logistik-aktiviteter på Sjælland

Tirsdag 16. maj 2023 kl: 10:34

Administrerende direktør hos ALPI Danmark, Kjeld Tygesen og Tony Jakobsen, administrerende direktør hos System Transport, glæder sig over aftalen.

Af: Redaktionen Dialogen har ført til, at System Transport fremover overtager ALPI’s logistikopgaver på Sjælland, og at alle ansatte hos ALPI Roskilde fortsætter deres beskæftigelse hos System Transport.

Om System Transport A/S:

System Transport blev grundlagt i 1979

I 2017 overtog Tony Jakobsen sammen med Dansk Ejerkapital A/S virksomheden med henblik på at udvikle forretningen inden for alle de eksisterende forretningsområder - lager, pick-pack, distribution og transport

I 2022 tilføjede System Transport en sø-og luftfragt afdeling

Med de nye lager- og logistikfaciliteter i Øm ved Roskilde råder System Transport A/S over samlet 169.000 kvadratmeter fordelt på syv afdelinger - Herning, Taulov, Hornsyld, Køge, Øm ved Roskilde og Koninko i Polen

I 2024 udvider System Transport A/S yderligere med 26.300 kvadratmeter lager- og logistikbygning nær Vejle

Om ALPI A/S:

ALPI A/S er en del af ALPI Group, som tilbyder full-service transport og logistik Worldwide med afdelinger i 77 lande

ALPI A/S blev etableret i Danmark i 1992 med hovedkontor i Herning og afdelinger i Kolding, Karlslunde, Padborg og Odense

- Vi skal fortsætte vores vækstrejse på Sjælland og har foretaget større investeringer i automatisering og robotlager i netop vores nuværende logistikfaciliteter i Øm. Med denne aftale får vi yderligere 13.000 kvadratmeter - og ikke mindst dygtige og dedikerede medarbejdere, sigerTony Jakobsen, der er administrerende direktør hos System Transport.- Vi vil således råde over i alt 32.000 kvadratmeter logistikfaciliteter i Øm ved Roskilde, der er oplagte synergieffekter i driften ved at udvide med ALPI's faciliteter og aktiviteter, siger han videre.ALPI fortsætter den sjællandske del af sin internationale transport og speditionsforretning fra sin afdeling i Karlslunde.- Hos ALPI oplever vi vækst og fremgang i vores internationale transport, som vi har fuld fokus på at ekspandere. Vi koncentrerer fremover vores logistik-aktiviteter med lagerhotel og Pick-pack i Herning, Odense og Kolding. Det er den kommercielle helhedsvurdering, som understøtter vores strategi bedst, siger administrerende direktør hos ALPI Danmark, Kjeld Tygesen.