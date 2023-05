35-årig manglede kreditkort efter tur med pirattaxi

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 15:03

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at der var der blevet hævet mange tusinde kroner på mandens kreditkort, og den 35-årige mand mistænker, at tyveriet af kortet fandt sted, da chaufføren i pirattaxien steg ud af bilen og ville danse med ham - et forløb, som Østjyllands Politi også tidligere har set anvendt.





Østjyllands Politi opfordrer som i lignende tilfælde til, at man aldrig benytter sig af pirattaxier, da der er stor risiko for, at man bliver udsat for tyveri eller sågar røveri.





Rådet fra Østjyllands Politi lyder:Tag en rigtig taxi, brug offentlig transport eller få en ven eller et familiemedlem til at køre dig, hvis du ikke har andre muligheder for at komme hjem.







